세븐틴 도겸X승관 공연 포스터 / 사진 = 플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴의 두 메인보컬 도겸과 승관이 5개 도시에서 단독 공연 '소야곡 ON STAGE'를 개최한다.23일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 도겸과 승관은 인천 인스파이어 아레나에서 오는 4월 17~19일 '‘DxS [소야곡] ON STAGE'를 개최한다.공연 타이틀은 1월에 발매된 도겸X승관 유닛의 미니 1집 '소야곡'에서 따왔다. 해당 앨범은 '보통의 사랑'이라는 주제를 감성적인 스토리텔링으로 풀어냈다. '소야곡'은 유닛 앨범으로는 보기 드물게 발매 당일 52만 장 넘게 팔리며 하프 밀리언셀러를 달성했다. 또한 일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹', 중국 QQ뮤직 '디지털 베스트셀러 앨범' EP 부문 일간·주간 차트 정상에 올랐다.한편, 투어는 4월 29과 30일 치바 마쿠하리 멧세에서 시작해 5월 30과 31일 대구 엑스코, 6월 6일 마카오 더 베네시안 아레나, 7월 25일 가오슝 아레나에서 진행될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr