가수 성현우 / 사진 = 유튜브 채널 'WOO(성현우)' 캡처

가수 성현우가 과거 제주도 여행 중 살해 위협을 당했던 경험을 털어놨다.21일 유튜브 채널 'WOO(성현우)' 채널에는 '제주도 여행 가서 살인 당할 뻔할 썰, 100% 실화'라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 성현우는 "100% 실화로 제주도에서 살인을 당할 뻔 했다"며 "이 얘기를 방송이나 라디오에 나가도 안 했다. 혹시라도 방송을 보고 찾아올까봐 무서워서 말하지 못했다. 이제 시간도 많이 지났고 그 썰을 한 번 풀어보려고 한다"고 말문을 열었다.성현우는 2021년 그룹 리미트리스에서 A.M(에이엠)이라는 예명으로 활동하다 예기치 못하게 솔로 활동을 해야 하는 상황이 왔다고 설명했다. 이어 자작곡의 영감을 얻고자 홀로 제주로 떠났다고 전했다.그는 "게스트 하우스 근처에 음식점이 마땅치 않아 혼자 칼국수를 드시고 있던 아저씨 뒤에 한 칸 떨어져서 앉아서 음식을 먹었다. 아저씨가 술에 취해 외국인 아르바이트생에게 쌍욕을 퍼붓더라"고 당시를 회상했다.영상에서 성현우는 도움을 요청하는 듯한 아르바이트생의 눈빛에 남성을 향해 "'밥 먹는데 너무 시끄럽다. 저도 손님인데 조용히 밥 좀 먹어도 되겠냐'고 했다"고 전했다. 이후, 그는 실랑이가 이어졌지만 무시하고 밥을 먹었고 사장님의 개입에 취객은 매장 밖으로 나갔다고 말했다.이어 그는 "밥을 먹고 나가자, 가게 앞 2차선 도로 맞은 편에서 누군가 차에 몸이 가려진 채로 그를 불렀고 해당 남성은 만취 상태로 "싸움 잘하냐"며 붕대로 감싼 사시미 칼을 꺼냈다"고 말해 충격을 안겼다.성현우는 "미친듯이 뛰었는데 아무것도 안 보이더라. 뒤를 돌아보는데 아저씨가 막 뛰어오더라"고 긴박함을 전했다. 그는 "경찰서 신고할 겨를도 없었다"며 "뛰다가 아저씨가 시야에서 사라졌을 때 돌담에 등을 기대 앉아있었다. 제가 멀어져도 다시 올 수 있으니 기다렸다가 조용히 게스트하우스에 들어가서 신고했다"고 밝혔다.이후 경찰이 도착했고, 근처 골목길에서 해당 남성을 체포했다고 전했다. 이어 그는 "서울로 오고 한 3~4개월 뒤 그분이 특수협박죄로 감옥에 갔다는 안내가 왔다"며 "웬만하면 술 취한 사람이랑은 다투려고 하지 마라"고 당부했다.한편, 1996년생인 성현우는 2017년 엠넷 서바이벌 예능 '프로듀스 101' 시즌2에서 61위로 탈락했으나, 프로그램의 순위 조작 피해자중 한 명으로 밝혀졌다. 이후, 자신의 유튜브를 개설해 유튜버로 활동 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr