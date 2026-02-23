/사진= MBC ‘찬란한 너의 계절에’

배우 권혁이 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’에 출연 중이다. 앞서 권혁은 지난해 3월 종영한 KBS JOY 드라마 '오늘도 지송합니다'에서 지송이 (전소민 분)의 전남친이자 안찬양(장희령 분)의 남편인 석진호 역할을 맡았다.지난 21일 첫선을 보인 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(기획 남궁성우 / 극본 조성희 / 연출 정상희, 김영재 / 제작 팬엔터테인먼트)는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 ‘찬’과 스스로를 겨울에 가둔 여자 ‘란’이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 ‘찬란’ 로맨스를 그린 작품으로 세대와 성별, 직업을 넘어 다양한 인물들이 얽히는 밀도 있는 서사를 담아낼 것으로 기대를 모은 바 있다.극 중 권혁은 늘 침착하고 과묵하지만 업무 추진력만큼은 누구보다 빠르고 정확한 하이엔드 패션 브랜드 나나 아틀리에의 경영 실무 전반을 총괄하는 COO ‘연태석’ 역을 맡았다. 20일과 21일 방영된 1,2회에서는 권혁이 특유의 훤칠한 비주얼과 프로포션, 묵직한 목소리와 절제된 표정으로 표현해낸 연태석의 면면이 보는 이들의 시선을 집중시켰다.머리부터 발끝까지 흐트러짐 없는 포멀한 헤어스타일과 수트 차림으로 첫 등장한 연태석은 캐릭터 콜라보 프로젝트를 위해 나나 아틀리에를 찾아온 선우찬(채종협 분)에게 악수를 건네며 인사를 나눴다. 이 과정에서 해맑은 미소와 활발함으로 반가움을 표하는 온미남 선우찬에게 예의 바르지만 비즈니스적인 츤데레 연태석의 냉미남 면모는 대비를 이루게 했다.그런가 하면 맡은 일에 대한 연태석의 태도는 더없이 세심하고 진심 어렸다. 자신이 모시고 있는 나나 아틀리에의 수장 김나나(이미숙 분)의 안색이 좋지 않은 것을 우려해 비타민 세트를 내밀었고, 직접 “모셔다 드리겠다” 말했지만 “명색이 COO씩이나 됐으면 이런 거 그만 챙겨”라는 김나나의 만류에도 일말의 망설임 없이 “제가 그러고 싶어서 하는 것뿐입니다”라 답하는 연태석의 단단한 목소리는 든든함을 느끼게 했다.반면 엄근진 그 자체의 연태석과 자유분방하고 톡톡 튀는 성격인 김나나의 둘째 손녀 송하영(한지현 분)의 극과 극의 모습은 묘한 케미를 일으켰다. 연태석의 감정 변화 없이 정제된 표정과 말투는 그를 따라 하며 “놀리는 맛이 있다” 말하는 송하영을 웃음짓게 했고, 언니 송하란(이성경 분)의 스토커를 쫓다 넘어질 뻔한 송하영의 옆에 나타나 일으켜 세운 연태석의 키다리 아저씨와 같은 모먼트는 또 다른 설렘을 자아내며 두 사람의 서사를 기대케 했다.권혁은 훤칠한 비주얼과 프로포션을 통해 연태석의 젠틀한 이미지를 구현해 낸 것은 물론 절제된 표정과 무게감 있는 목소리로 캐릭터를 착붙 소화했다. 그뿐만 아니라 김나나 역의 이미숙에겐 든든한 오른팔로 송하영 역의 한지현에겐 키다리 아저씨의 모습으로 함께 하는 캐릭터마다 맞춤 케미를 불러일으키며 극의 다양성을 더했다.이렇듯 ‘찬란한 너의 계절에’ 속 첫 등장부터 자신만의 이미지와 연기로 시청자들의 눈도장을 찍은 권혁이 앞으로 어떤 모습으로 연태석의 이야기를 풀어낼지 기대가 쏠리고 있다.한편, 권혁이 출연 중인 ‘찬란한 너의 계절에’는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 MBC에서 방영 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr