사진 제공｜JTBC ‘최강야구’

누적 연봉 90억이라고 알려진 전 야구선수 윤석민의 장모 김예령이 직관을 왔다.JTBC ‘최강야구’ 는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 1월 2주차, 3주차의 TV-OTT 화제성 월요일 비드라마 부문에서 2주 연속 1위를 차지했고, ‘최강시리즈’ 우승을 확정지은 137회 시청률은 1.5%를 기록했다.(닐슨코리아, 유료가구 수도권 기준)‘최강야구’ 138회에서는 이번 시즌 두 번째 직관 경기인 ‘최강 브레이커스’와 ‘서울 야구 명문고 연합팀’의 스페셜 매치가 펼쳐진다.‘서울 야구 명문고 연합팀’은 14개 고등학교 선수들을 대상으로 트라이아웃을 진행해 23명의 대표 선수를 선발해 팀을 구성한만큼 차세대 KBO를 이끌 에이스들이 포진돼 있어 ’2027 KBO 신인 드래프트 미리보기’라는 평가가 나올 정도. 이에 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스의 스카우트와 두산베어스의 스카우트가 스페셜 매치를 직관하며 날카로운 눈빛을 반짝인다.‘미리 보는 2027 신인 드래프트’ 답게 고교 에이스들의 활약에 KBO 레전드들도 마음을 빼앗긴다. 윤석민은 후배 투수들의 움직임을 보더니 “최소 2차 1번 지명이다”라고 확신하고, 이종범 감독은 패기 넘치는 질주를 보여주는 고교 에이스에 반해 “패기 최고다!”라며 심장을 부여잡는다. 또한 윤길현은 “얘네들이 국가대표하면 잘하겠다”라며 한국 야구의 미래에 대한 기대감을 드러낸다.한국야구 레전드의 노련함과 차세대 에이스들의 패기가 팽팽하게 맞서자 고척돔을 응원 열기로 더욱 뜨겁게 달아오른다. 특히 아이들 미연은 관중석에서 김태균의 영구 세리머니를 귀엽게 따라하는가 하면, 돌고래 샤우팅으로 응원하는 등 도파민이 폭발하는 경기에서 눈을 떼지 못한다고.또한 투수 윤석민을 응원하기 위해 장모님까지 출격한다. 윤석민의 장모는 드라마 ‘대왕의 꿈’ , ‘쌈, 마이웨이’, ‘현재는 아름다워’, ‘완벽한 결혼의 정석’, ‘피도 눈물도 없이’ 등에 출연했던 배우 김예령으로, 딸 김수현과 붕어빵 같은 미모를 자랑해 눈길을 끈다. 윤석민의 등판에 김예령은 “윤석민 파이팅”을 외치며 사위 사랑을 폭발시켰다는 후문.메이저리그 스카우트까지 소환한 한국야구 레전드 ‘최강 브레이커스’와 한국야구의 미래 ‘서울 야구 명문고 연합팀’의 대결은 ‘최강야구’ 본방송에서 확인할 수 있다.한편, ‘최강야구’는 오늘 밤 10시 30분 JTBC에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr