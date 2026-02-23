/ 사진=텐아시아 DB

배우 유인나가 tvN '히든에이지: 시간도둑을 찾아라'(이하 '히든에이지')의 단독 MC로 나선다.'히든에이지'는 겉모습만 동안인 것이 아니라 몸속 건강까지 완벽하게 시간을 역행한, 일명 '시간도둑'을 찾아내는 미스터리 건강 추리 프로그램. '자기관리의 아이콘' 유인나가 진행자로서 의학적 데이터와 검증을 통해 '시간도둑'을 추리하고, 관련된 건강정보를 전달하는 전반의 과정을 흥미진진하게 이끌며 새로운 건강 프로그램의 장을 여는 역할을 제대로 해낼 전망이다.그동안 유인나는 다양한 프로그램을 통해 MC로서 존재감을 입증해왔으며, 올해만 해도 CJ온스타일 모바일 라이브 '겟잇뷰티'부터 채널A '탐정들의 영업비밀', ENA '스위치 마이 홈', 유튜브 웹예능 '유인라디오'까지 다방면 영역에서 진행을 이어오고 있다. 유인나의 편안한 진행 실력, 뛰어난 전달력, 섬세한 소통 능력이 '히든에이지'를 만나 폭발할 시너지가 기대를 모은다.제작진은 "유인나는 뛰어난 진행 능력과 흡인력으로 프로그램의 완성도를 드높이는 최고의 MC"이라며 "진행자로서 '히든에이지'를 이끌며 시청자들에게 새로운 재미와 정보를 동시에 선사할 것"이라고 전했다.한편, tvN '히든에이지'는 오는 24일 오후 6시 20분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr