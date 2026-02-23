박나래 빠졌다더니…김대호 견제에 "무엄해", 문세윤 "라인업 탄탄" 자랑 ('전국1등')

사진제공=MBC

박나래가 빠지고 박하선이 MC로 투입된 '전국 1등'이 딸기를 주제로 대결에 나선다.23일 오후 9시 방송되는 MBC '전국1등' 2회에서는 대한민국을 대표하는 과일 ‘딸기’를 주제로 진주·논산·홍성 세 지역이 자존심을 건 3파전에 돌입한다.이번 '딸기'편에서는 스튜디오에 호텔급 딸기 디저트가 대거 등장한다. 케이크와 딸기 두쫀쿠, 음료 등 다양한 메뉴가 공개되며 품종별 색감과 식감, 당도의 차이가 자연스럽게 드러난다.시작부터 MC들의 의견은 엇갈린다. 한쪽에서는 “전통 강자의 저력이 있다”고 평가하고, 다른 한쪽에서는 “공식은 깨라고 있는 것”이라며 반전을 예고한다. 김대호의 농담 섞인 견제에 박하선이 “무엄하다!”고 받아치며 현장은 순식간에 웃음으로 물든다. 가벼운 멘트가 오가지만 선택의 순간만큼은 진지하다.‘딸기 여왕’으로 변신한 박하선이 딸기의 메카 논산을 직접 찾았다. 그곳에서 다양한 품종의 딸기를 맛본 박하선은 하나를 고르기 힘들만큼 각 품종의 매력에 흠뻑 빠졌고, 문세윤은 ‘논산이 라인업이 탄탄하다’며 경계했다. 대전의 대표 베이커리에 납품되는 딸기의 80% 이상이 논산 딸기라는 사실이 공개되며 현장을 술렁이게 만들었다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr