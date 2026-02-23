사진제공=tvN

배우 고경표가 빈틈없는 스타일링으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 앞서 고경표는 입금 전후(작품의 유무)에 따른 이미지 변화로 화제를 모은 바 있다.tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 한민증권 사장 신정우 역을 맡은 고경표는 1990년대 여의도 금융가를 배경으로 지적이면서도 냉철한 캐릭터를 그려내며 호평을 얻고 있다. 특히 기업의 리더로서 그가 선보이는 다채로운 비즈니스 룩은 캐릭터의 설득력을 배가시키는 관전 포인트로 꼽힌다.먼저 고경표는 다부진 피지컬에 딱 들어맞는 클래식한 쓰리피스 수트로 금융 종사자 특유의 무게감을 더했다. 차분하고 정돈된 톤의 의상은 원칙을 중시하는 신정우의 단호한 면모를 고스란히 담아내며 독보적인 아우라를 완성했다.흐트러짐 없는 헤어 역시 날카로운 수트 핏과 어우러져, 상대를 압박하는 카리스마와 신정우의 예리한 성격을 단번에 보여줬다. 또 그는 90년대 특유의 실루엣을 현대적으로 재해석해 캐릭터의 입체감을 살리는 동시에 보는 재미를 살렸다.이렇듯 정교하게 완성된 비주얼은 극 중 신정우의 거침없는 행보와 맞물려 몰입도를 극대화하고 있다. 지난 방송에서 신정우는 DK벤처스와 손잡고 냉혹한 구조조정을 설계하는 한편, 경영권을 노리는 여의도 해적단의 실체를 추적하며 긴박한 전개를 이끌었다. 특히 오 상무(김형묵 분)의 정곡을 찌르는 예리한 독설은 향후 전개에 대한 궁금증을 자극했다.'언더커버 미쓰홍'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr