/ 사진 출처 = ‘수근수근 최근야구’ 캡처

전 야구 선수 출신 이대형 해설위원이 WBC에 얽힌 이야기를 대방출했다.20일 'KBS 스포츠' 공식 유튜브 채널에서 공개된 '수근수근 최근야구'에는 WBC 해설위원으로 나선 '대박 듀오' 박용택&이대형이 등장했다. 호스트 심수창은 두 해설위원과의 인연을 밝혔고, "심수창X박용택X이대형 세 사람이 동반 촬영하는 건 최초"라며 야구 토크에 대한 기대를 드러냈다.이들은 WBC 국가대표팀 감독 류지현이 발표한 선발 명단을 보며 전력 분석에 들어갔다. 박용택은 "류지현 감독을 20년 이상 봤는데 계획하는 걸 좋아한다. 그에 맞는 멤버를 구성한 것 같다. 보통 대표팀 뽑으면 대표팀 했던 선수, 성적 좋은 선수로 보는데 이번에는 주전을 누구로 쓸 거고 주전이 안 좋을 땐 누가 대체할 거며 대주자, 대수비를 누가 나갈지...이런 계획이 확실하게 있는 멤버 구성이다"라고 설명했다.이에 실제 KBO 전력강화위원으로 참여한 이대형은 "실제로 하나부터 열까지 다 준비해 놨다. 최상의 구성을 했다"며 내부 비밀을 고발했다. 또 박용택이 "류현진, 노경은 같은 선수들이 흔들릴 수 있는 경기를 확실하게 잡아줄 베테랑 투수들이다"라며 언급하자 이대형은 "투수 선발에서 1순위가 경기 운영과 안정감이었다'라고 공감과 함께 선발 라인업의 비화도 대방출했다.하는 말마다 반대로 이루어지는 '펠레택' 박용택과 신내림 받은 듯 적중하는 '작두맨' 이대형의 케미에 대해 캐스터로 함께할 이동근 아나운서는 "정반합이다"라며 반대가 하나되는 과정을 볼 것을 예고했다.박용택은 "제가 좋은 이야기를 해도 싫어하는 분이 많다. 그래서 말씀드리자면 무조건 첫 경기를 조심해야 한다. 없는 얘기를 하는 게 아니다. 2013년부터 이긴다고 생각했던 네덜란드, 이스라엘, 호주까지 첫 경기에 만나 패배하고 끝났다. 1차전인 체코도 이긴다고 생각하지만 조심해야 한다"라며 방심하지 말 것을 강조했다. 공개된 당일 순식간에 조회수 2만을 돌파한 박용택&이대형의 영상에 팬들은 "WBC가 다가오니 설렌다", "작두 대형과 박펠레 위원 두 사람의 만남은 흡사 창과 방패의 싸움이다", "중계진의 밸런스가 좋아 KBS 기대된다" 등의 반응을 보였다.한편, 이날 박용택X이대형X심수창은 명단에서는 제외되었지만 주목할만한 선수들부터 예상 선발 라인업까지 대한민국 대표팀 선수들에 대한 끝없는 분석을 펼쳤다. 이는 'KBS 스포츠' 공식 유튜브 채널에서 다시 볼 수 있다. 27에 공개되는 '수근수근 최근야구'에서는 박용택&이대형이 대한민국 대표팀 대결 상대들에 대한 분석을 공개할 예정이다.WBC는 세계 최정상급 선수들이 국가의 명예를 걸고 맞붙는 최고 권위의 야구 대항전으로 오는 3월 5일부터 18일까지 펼쳐진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr