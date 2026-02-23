사진=MBC '찬란한 너의 계절에' 영상 캡처

사진=MBC '찬란한 너의 계절에' 영상 캡처

이성경이 ‘찬란한 너의 계절에’ 첫 방송에서 안정적인 캐릭터 소화력을 보여줬다.이성경은 지난 20일 첫 방송된 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(극본 조성희, 연출 정상희·김영재)에서 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 ‘나나 아뜰리에’의 수석 디자이너 송하란 역을 맡았다. 송하란은 내면의 상처를 지닌 채 스스로를 겨울에 가둬버린 인물로, 이성경은 첫 방송부터 입체적으로 캐릭터를 그려냈다.하란은 7년 전 사고로 남자친구를 잃은 후, 자신으로 인해 타인까지 불행해질 수 있다는 두려움에 마음의 문을 닫아버렸다. 과거에 밝고 따뜻했던 성격 대신 차가운 벽을 세운 채 살아가고 있는 하란의 모습은, 그녀가 여전히 깊은 상처 속에서 살아가고 있음을 짐작하게 했다.하란은 어느 날 갑자기 나타난 선우찬(채종협 분)의 존재를 의심했지만 예상치 못한 둘만의 우연들이 반복되며, 그를 향한 경계심을 조금씩 내려놓는 모습을 보였다.이성경은 첫 방송부터 하란의 추억 속 밝고 환한 매력부터 현재의 감정이 메말라버린 모습은 물론, 소중한 드로잉펜을 잃은 후 불안함을 느끼는 순간까지 섬세하게 풀어냈다. 상반된 감정선을 오가며 열연을 펼쳤다.이성경의 진가는 대사 없는 장면에서 더욱 빛을 발했다. 차가운 행동과 반대로 떨리는 눈빛, 자신만의 다락방에서만 터트리는 감정 그리고 동생들을 소중히 여기는 언니로서의 모습 등 하란의 서사를 하나하나 오롯이 담아냈다.이성경이 출연하는 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr