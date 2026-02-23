사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

'돌싱' 홍진경(48세)이 마니또로 선정된 정해인를 위해 특별한 선물을 준비했다.지난 22일(일) 방송된 MBC 예능 '마니또 클럽' 4회에서는 2기 회원으로 초대받은 정해인, 고윤정, 박명수, 홍진경, 김도훈의 언더커버 선물 대작전이 그려졌다. 홍진경은 정해인을 위한 '선물 잘해주는 키 큰 누나'로 작전을 개시했다. 정해인이 다산 정약용 6대 직계 후손임을 떠올리며, 정약용의 명언 '남을 돕는 것이 나를 돕는 것이다'를 붓글씨 助他助我(조타조아)로 직접 써 명언 족자를 완성했다.위스키를 좋아하는 취향도 빼놓지 않았다. 홍진경은 수삼, 야관문 등 몸에 좋은 재료를 모두 넣어 정성껏 담금주를 완성하며 완벽한 핸드메이드 선물을 준비했다. 하지만 180cm 장신인 홍진경에게 정체를 숨기기란 쉽지 않았다. 홍진경은 "내가 키를 줄일게(?)"라며 언더커버 시뮬레이션에 나섰지만, 오히려 더 눈에 띄는 존재감으로 폭소를 안겼다.김도훈은 작전명 '나의 완벽한 마니또'로 홍진경을 향한 스윗한 이벤트 폭격을 계획하며 시선을 사로잡았다. 혜리와 덱스에게 힌트를 얻어 겨울철 필수템인 핫팩 조끼를 준비한 데 이어, 파파라치 컷 느낌의 '최고의 한 장' 사진을 선사하겠다는 목표까지 세웠다. 나아가 모델 출신 홍진경의 찬란한 시절을 소환할 사진관 초대 이벤트까지 기획하며 스케일을 한층 키웠다.특히 '마니또가 낳은 과몰입 괴물'이라는 별명이 아깝지 않은 활약이 웃음을 자아냈다. 엄동설한의 날씨에도 홍진경의 집 앞에서 묵묵히 대기한 김도훈은 '벨튀' 작전으로 선물 전달에 성공했고, 기막힌 파파라치 사진 한 장까지 건지며 존재감을 발휘했다.쫄깃한 선물 전달 속에서 마니또들의 반응도 눈길을 끌었다. 고윤정은 자신의 취향을 완벽하게 파악한 정해인의 선물에 "뭐야 이 사람, 짜증 나 진짜"라며 역대급 감동 리액션을 터뜨렸다. 홍진경은 김도훈이 준비한 신박한 핫팩 조끼를 받아 들고 "미치고 환장하겠네. 재치가 너무 귀엽다"며 취향 저격 반응을 보였다.박명수는 스케줄을 마치고 고윤정의 깜짝 선물을 건네받았다. 빵 박스를 확인한 그는 "내가 좋아하는 건 다 들어있네"라며 흡족함을 드러내면서도 특유의 툴툴거림을 보태 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr