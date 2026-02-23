사진=텐아시아DB

사진제공=에이스팩토리

2023년 가수 아이유과 공개 연애를 시작한 배우 이종석이 드라마 '이섭의 연애' 주인공으로 캐스팅됐다.국내를 넘어 해외 팬덤까지 두터운 팬층을 확보하고 있는 K 콘텐츠 '이섭의 연애'와 그 세계관을 공유하는 '태연한 거짓말'이 이종석과 배우 이준혁을 주인공으로 실사화된다.'이섭의 연애'와 '태연한 거짓말'은 김언희 작가의 인기 장편소설로 웹소설을 시작으로 발행된 작품이다. 단행본이 출간되었을 뿐 아니라 이미 글로벌 인기를 얻으며 작품성을 인정받았다. 두 작품의 원작이 같은 세계관 속 다른 주인공의 서사를 담고 있어 실사화될 시리즈 역시 따로 또 같이 이 연계성을 이어갈 예정이다.'이섭의 연애'는 아무것도 하기 싫은 태이섭과 어떻게든 해내야 하는 강민경의 대환장 오피스 로맨스로 모든 것에 완벽하지만 연애만은 서투른 재벌 3세 주인공 태이섭과 TK 그룹 비밀 병기로 불리는 완벽한 주인공 강민경의 로맨스를 담는다. '태연한 거짓말'은 재벌가 완벽한 남자로 손꼽히는 TK그룹 태시환 회장의 외손자 태준섭과 그의 앞에 나타난 카피라이터 연우경이 TK그룹 후계자 경쟁에 휘말리며 시작되는 로맨스 작품이다.이종석과 이준혁이 각 시리즈의 주인공이 된다. 두 작품의 배경이 되는 TK 그룹과 태이섭 태준섭의 사촌 관계가 연결되어 세계관을 공유하는바. 두 작품의 연계성을 각 시리즈에서도 만날 수 있다. 장르불문 믿고 보는 작품 행보를 펼쳐 온 두 배우가 각 시리즈를 통해 선사할 오피스 로맨스와 후계 자리를 놓고 대립각을 세우는 브로맨스까지 예고하며 두 작품에 대한 기대감을 끌어 올리고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr