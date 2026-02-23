사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서 시험관 시술을 시도 중인 심현섭, 정영림 부부가 단체 여행 도중 병원으로 긴급하게 떠난다.23일 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 심현섭, 윤정수, 배기성 부부가 단체 여행 중인 모습이 이어진다.2세를 원하는 심현섭, 윤정수, 배기성 부부는 지난 방송에서 '대추나무 사랑 특공대'를 결성한 바. 이들은 여행 도중, 시험관 시술을 시도 중인 심현섭의 아내 정영림이 적은 양이지만 하혈을 하는 돌발 상황에 처했다. 이에 함께 여행 중이던 원진서는 "착상이 잘 됐을 때 피가 비치는 경우도 있다고 한다"고 '착상혈'의 가능성을 이야기하며 안심시켰다.결국 정영림은 심현섭에게 "일단 병원을 먼저 가야 할 것 같다"며 다음 날 아침 일찍 남편과 함께 병원으로 떠났다. 심현섭은 힘없는 아내의 손을 꼭 붙잡고 "기운 내"라며 다독였다. 간절히 기다려온 첫 시험관 시술 시도의 결과가 과연 기적 같은 소식일지, 심현섭, 정영림 부부의 검사 결과는 본 방송에서 확인할 수 있다.시험관 시술 중인 심현섭, 정영림 부부에게 닥친 돌발 상황의 전말은 ‘조선의 사랑꾼’에서 23일 오후 10시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr