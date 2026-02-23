사진=텐아시아DB

‘미운 우리 새끼’ 홍종현이 부동산 자산이 약 700억이라는 서장훈과 이웃 주민이었다는 사실을 고백했다.지난 22일, 홍종현이 SBS ‘미운 우리 새끼’의 스페셜 MC로 나섰다.홍종현은 MC 신동엽과 서장훈, 그리고 모벤저스를 위해 정성을 가득 담아 선물을 준비해 훈훈함을 자아냈다. 출연진 한 명 한 명과 눈을 맞추고 인사를 건네는 등 붙임성 넘치는 인싸력으로 현장 분위기를 달궜다.이후 그의 유쾌한 예능감이 폭발했다. 그는 과거 서장훈과 같은 아파트에 거주했다고 깜짝 고백(?)해, 모두를 놀라게 했다. 홍종현은 "예전에 같은 아파트에 살았다"며 "엘리베이터에서 마주쳤다. 큰 사람이 있어서 놀랐다"고 서장훈과의 일화를 전했다.홍종현은 평소 갖고 있는 의외의 강박도 털어놔 흥미를 돋웠다. 그는 양말 없이 신발을 신는 것과 세워둔 계획이 흐트러지는 것을 힘들어한다고. 이에 서장훈은 극악의 난이도를 자랑하는 밸런스 게임을 제안, 홍종현을 괴로운 고민에 빠지게 했다. 쉽사리 결정을 내리지 못하는 그의 모습이 웃음을 자아냈다.홍종현은 스페셜 MC다운 활약도 선보였다. VCR을 집중력 있게 시청하는 것은 기본, 적재적소에 딱 맞는 리액션을 선보여 프로그램을 한층 풍부하게 채웠다. 여기에 기존 출연진들과 찰떡같은 티키타도 보여줘 재미를 배가시켰다.이처럼 홍종현은 ‘멜로맨스 장인’의 진가를 발휘한 드라마 ‘아기가 생겼어요’에 이어, ‘미운 우리 새끼’에서도 빛나는 존재감을 뽐냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr