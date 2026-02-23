사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 라미란(52)과 주종혁(36)이 예능 '틈만 나면,'에 출연한다.오는 24일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 라미란, 주종혁이 파주 일대에 행복 도파민을 전파한다.유재석은 라미란, 주종혁의 등장에 "양세찬이~"라며 유독 반가워한다. 주종혁은 자타공인 양세찬 닮은꼴 일인자. 주종혁은 "(닮은꼴을) 부정하려고 '런닝맨'에 나갔는데, 직접 뵈니까 너무 닮았더라"고 쿨하게 인정해 유재석을 빵 터지게 한다.이어 라미란, 주종혁은 의외의 친분을 공개해 놀라움을 자아낸다. 두 사람은 본업인 연기가 아닌 예능을 통해 만난 사이인 것. 주종혁이 "저희가 한집에서 같이 살았다"라고 의욕 넘치는(?) 워딩으로 설명하자, 라미란은 "동거 열흘 한 사이"라며 한술 더 떠 유재석을 진땀 나게 한다.그런가 하면 라미란이 파주 치타여사의 면모를 발산한다고 해 흥미를 더한다. 라미란은 파주살이 10여 년 차인 찐 주민. 라미란은 "파주가 상암 스튜디오랑 가까워서 좋다"라며 장점을 어필하다가도 "샵은 너무 멀어서, 귀찮아서 스튜디오로 바로 간다"고 말해 웃음을 자아낸다. 그러면서 "그래도 오늘은 샵 갔다 왔다. '틈만 나면,' 촬영이니까"라며 의욕 있는 모습을 보인다.이날 라미란과 주종혁은 역대급 게임 성공 욕망으로 '틈만 나면,'을 뜨겁게 달군다. 주종혁은 게임이 시작되기도 전부터 "성공할 것 같다"라며 겉옷부터 벗어 던지더니 "1타 3피 가능하겠는데요?"라고 자신 있게 말한다. 또 라미란이 오직 성공을 위해 온몸을 바닥에 내던지다시피 게임에 매진하자 유재석은 "치타 여사 과감하다"라며 엄지를 치켜들었다는 후문.'틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr