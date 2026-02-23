사진=텐아시아DB
배우 라미란(52)과 주종혁(36)이 예능 '틈만 나면,'에 출연한다.

오는 24일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 라미란, 주종혁이 파주 일대에 행복 도파민을 전파한다.

유재석은 라미란, 주종혁의 등장에 "양세찬이~"라며 유독 반가워한다. 주종혁은 자타공인 양세찬 닮은꼴 일인자. 주종혁은 "(닮은꼴을) 부정하려고 '런닝맨'에 나갔는데, 직접 뵈니까 너무 닮았더라"고 쿨하게 인정해 유재석을 빵 터지게 한다.

이어 라미란, 주종혁은 의외의 친분을 공개해 놀라움을 자아낸다. 두 사람은 본업인 연기가 아닌 예능을 통해 만난 사이인 것. 주종혁이 "저희가 한집에서 같이 살았다"라고 의욕 넘치는(?) 워딩으로 설명하자, 라미란은 "동거 열흘 한 사이"라며 한술 더 떠 유재석을 진땀 나게 한다.
그런가 하면 라미란이 파주 치타여사의 면모를 발산한다고 해 흥미를 더한다. 라미란은 파주살이 10여 년 차인 찐 주민. 라미란은 "파주가 상암 스튜디오랑 가까워서 좋다"라며 장점을 어필하다가도 "샵은 너무 멀어서, 귀찮아서 스튜디오로 바로 간다"고 말해 웃음을 자아낸다. 그러면서 "그래도 오늘은 샵 갔다 왔다. '틈만 나면,' 촬영이니까"라며 의욕 있는 모습을 보인다.

이날 라미란과 주종혁은 역대급 게임 성공 욕망으로 '틈만 나면,'을 뜨겁게 달군다. 주종혁은 게임이 시작되기도 전부터 "성공할 것 같다"라며 겉옷부터 벗어 던지더니 "1타 3피 가능하겠는데요?"라고 자신 있게 말한다. 또 라미란이 오직 성공을 위해 온몸을 바닥에 내던지다시피 게임에 매진하자 유재석은 "치타 여사 과감하다"라며 엄지를 치켜들었다는 후문.

'틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

