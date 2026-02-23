사진제공=스프링이엔티

넷플릭스 ‘솔로지옥5’ 메기남 조이건이 스프링이엔티와 전속계약을 체결했다.23일 스프링이엔티 측은 조이건의 전속계약 소식을 알리며 "‘솔로지옥5’의 화제성을 뛰어넘는 명품 배우로서의 도약에 나선다. 스프링이엔티는 배우 조이건의 완벽한 피지컬과 독보적인 분위기, 탄탄한 연기력, 무한한 가능성에 주목해 인연을 맺었다"고 전했다.이어 “‘솔로지옥5’는 물론 등장하는 작품마다 프로그램의 공기를 바꿨던 조이건은 외적, 내적 모든 점에서 글로벌 배우로 성장할 재목이라 확신한다”라며 “현재 조이건은 드라마, 공연, 광고, 예능에서 많은 출연 제의 문의가 빗발치고 있다. 조이건의 활발한 활동을 위한 지원을 아끼지 않겠다”라고 덧붙였다.조이건은 ‘솔로지옥5’ 속 메기남으로 등장해 판도를 뒤엎는 활약으로 화제를 모았다. 펜싱으로 다져진 태평양 어깨와 큰 키, 수려한 외모로 ‘비주얼 쇼크’를 보여준 조이건은 남다른 분위기와 직진 행보로 여심을 저격했다. 조이건의 SNS 팔로워 수는 ‘솔로지옥5’ 이후 급증하고 있다.특히 ‘솔로지옥5’ 비하인드 프로그램인 ‘솔로지옥 리유니온’에서의 장면들 역시 큰 관심을 받고 있다. 조이건은 김고은과 오해를 풀고 영화 데이트를 약속했고, 해당 장면 이후 두 사람이 촬영 이후에도 관계를 이어가고 있는 것 아니냐는 '현커설' 추측이 제기되기도 했다. 이성훈이 자신의 SNS에 “고은이랑 뉴욕”이라며 “이건형 미안해요”라는 글과 함께 사진을 게재하면서 현커설이 재점화 되기도 했다.조이건은 배우 활동에서도 존재감을 증명하고 있다. 넷플릭스 시리즈 ‘트렁크’에서는 짧은 출연에도 강렬한 열연을 선사했고, U+ 모바일 tv 드라마 ‘미래의 미래’에서는 나쁜 남자 역할을 유연하게 소화했다.한편, 스프링이엔티는 고규필, 강기둥, 손지윤, 최경훈 등이 소속되어 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr