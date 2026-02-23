아내 죽을 고비 넘겼는데…이수근, 임신 걱정에 "혼자 울어, 천천히 준비해라" ('물어보살')

사진제공=KBS Joy

이수근이 죽을 고비를 넘긴 후 임신과 출산 문제를 걱정하는 부부에게 현실적인 조언을 건넨다.23일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 353회에는 신혼여행에서 급성뇌출혈로 죽을 고비를 넘긴 부부가 등장한다.이들 부부가 등장하자 이수근은 “나 다큐멘터리 봤다”라며 “보다가 혼자 많이 울었다”라며 사연자의 이야기에 귀 기울인다.당시에는 건강했는데, 신혼여행으로 떠난 발리에 도착해 두통과 복통을 호소하던 아내는 현지에서 구한 약으로도 차도가 없어 진통제로 버티다 구토와 심장 통증까지 더해지며 귀국을 하게 됐다고.장시간의 비행을 견디기 어려워 베트남에서 지내고 계시는 부모님에게 도움을 받고자 이동했고, 각종 검사에서도 이상이 없어 상급병원으로 이송하기를 반복하다 급성신근염으로 진단, 치료를 위해 옮긴 병원에서는 생존확률이 낮다는 진단까지 받았다고 상황을 설명한다.이야기를 듣던 이수근은 “한국에서 치료할 생각은 못 했냐”며 묻자, “이미 베트남에서 의식을 잃어 혼수상태에 빠졌고, 에크모를 통해 생명을 유지하고 있었다”라며 남편은 당시 상황을 설명한다.에크모 치료에도 환자의 의식이 돌아오지 않아 추가 검사를 진행했고 뇌출혈 진단까지 받게 됐다고. 한국으로 돌아오기 위해 일정 수준의 회복이 필요해 치료에 집중했고, 혼수상태에 빠진 지 3주 만에 극적으로 의식을 되찾아 3개월 만에 한국으로 귀국하게 됐다고 말한다.국내로 돌아온 뒤에도 치료가 이어졌고, 사지 마비인 상태에서 재활 치료를 받을 수 없던 상황에 끊임없는 노력으로 뇌출혈 발병 후 1년 6개월 만에 퇴원할 수 있었다고 이야기한다.몸 상태가 많이 회복되어 이제는 임산과 출산에 대한 걱정과 부담감 때문에 '무엇이든 물어보살'을 찾아왔다고 설명하자 서장훈은 “그런 로망은 잠시 넣어둬”라며 “아내가 회복한 것 자체가 기적인데 더 바라면 안 된다”라며 현실적인 조언을 건넨다.이수근 역시 “하늘이 다시 맺어준 인연”이라며 “신혼여행부터 새로운 기억으로 다시 채워가며 천천히 준비해가라”며 응원한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr