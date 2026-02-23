사진=유튜브 채널 '조동아리'

사진=유튜브 채널 '조동아리'

사진=유튜브 채널 '조동아리'

/ 사진=텐아시아 DB

코미디언 김수용이 과거 급성 심근경색 발병 당시 안부를 묻지 않은 후배에게 섭섭한 감정을 드러냈다.지난 22일 업로드된 유튜브 채널 '조동아리'에는 김수용을 비롯해 코미디언 김용만, 방송인 지석진이 진행을 맡은 가운데, 윤성호와 김인석이 게스트로 참석해 대화를 나누는 모습이 담겼다.이날 방송에서 김수용은 지난해 건강 문제로 쓰러진 사건을 회상했다. 그는 "내가 쓰러졌을 때 인석이는 문자도 보내고 집 앞까지 찾아왔는데, 윤성호는 연락이 없더라"고 말했다. 농담 섞인 어조였지만, 사건 당시 느꼈던 아쉬움이 배어 있는 발언이었다.이에 대해 윤성호는 "당시 세부에서 영어 공부를 하고 있었다"면서 "인터넷 환경이 좋지 않아 휴대전화를 자주 확인하지 못했다"고 해명에 나섰다. 이 말을 들은 김용만이 "전화도 안 터지냐, 무슨 수용소냐"고 응수해 촬영장의 웃음을 유발했다.그러자 윤성호는 "와이파이는 되지만 수업에 집중하다 보니 확인을 못 했다"고 부연했고 김수용 역시 "그래도 나중에 연락이 왔다"며 대화를 맺었다.한편, 김수용은 지난해 11월 경기도 가평 일대에서 유튜브 콘텐츠 제작을 하던 중 갑작스레 쓰러지며 의식을 상실했다. 대략 20분가량 심정지 상태를 겪었지만, 주변 동료들의 신속한 조치 덕분에 골든타임을 확보해 병원 이송 후 의식을 되찾았다. 이후 급성 심근경색 판정을 받고 혈관확장술을 무사히 마쳤다. 현재는 건강을 회복해 방송 일정을 소화하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr