사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정의 고급진 미모가 시선을 모은다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 "beautifulsky"라는 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 이민정은 구름이 촘촘히 깔린 하늘을 배경으로 난간에 기대 선 채 카메라를 바라보고 있다. 짙은 선글라스와 브라운 컬러의 무스탕 스타일 아우터를 매치해 계절감 있는 분위기를 완성했다.이어 다른 사진에서는 같은 장소에서 옆모습으로 하늘을 올려다보며 손을 머리카락 쪽으로 가져가는 포즈를 취했다. 또 다른 사진에서는 커다란 피자 조각을 두 손으로 들고 한 입 베어 무는 순간이 담겼다. 이 자리에서는 붉은 체크 테이블보 위 접시와 냅킨이 놓여 있어 편안한 식사 자리의 분위기가 전해진다. 다른 컷에서 이민정은 피자 조각을 얼굴 가까이 들어 보이며 한쪽 눈을 감는 표정으로 장난기 있는 무드를 더했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "넘 이쁨" "피자가 얼굴보다 크네여" 등의 댓글을 달았다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr