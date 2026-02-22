'탈세 논란' 김선호는 반납했는데…김준수, 법인카드 안 받았다 "월급 안 받는 대표" ('전참시')[종합]

김준수가 회사 대표임에도 법인 카드와 월급을 받지 않는다고 밝혔다. 앞서 1인 법인을 통해 탈세했다는 의혹을 받은 배우 김선호는 법인 카드로 사용한 금액과 가족이 받은 급여, 법인 차량을 모두 반납한 바 있다.지난 21일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 386회에서는 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 열풍의 주역 김나리 제과장의 두바이로 가득한 하루가 그려졌다. 해군 비음향 조작사 출신으로, 비행기에서 레이더로 표적을 탐지했던 정교한 성실함은 고스란히 사업 현장으로 이어졌다. 특히 해군 부사관 4년 선후임 사이인 이윤민 대표를 3개월간 설득해 동업자로 영입, 9평짜리 작은 상가에서 시작해 월 매출 25억 원을 기록하기까지의 여정은 놀라움을 자아냈다. 매니저로 출연한 이윤민 대표의 제보대로, 물류, 생산, 제품 R&D까지 모든 과정에서 “주말에도, 연휴에도, 소처럼 일하는” 그녀의 파워 에너지는 참견인들의 감탄을 이끌어내기에 충분했다.현장 중심의 강철 리더십은 김나리 제과장의 핵심 성공 비결이었다. 직원들의 이름을 일일이 외우며 끊임없이 소통했고, 현장에 가장 먼저 출근하고 가장 늦게 퇴근하는 등 군복무 당시에도 최장 비행시간을 기록했다는 근성이 돋보였다. 이에 발맞춰 이윤민 대표는 품귀 현상을 빚는 피스타치오와 카다이프 물량을 확보하기 위해 전화 전쟁을 치르는 등 전방위 서포트로 성장을 뒷받침했다. 특히 이들은 레시피를 망설임 없이 공유한 것에 대해, “혼자 판매했다면 지금 같은 열풍은 없었을 것이다. 모든 자영업자들을 경쟁자가 아닌 동반자라고 생각한다”는 겸손한 상생 행보 소신을 밝혀, 유행을 넘어선 선한 파급력의 감동까지 선사했다.대미는 두쫀쿠 열풍을 이어갈 신메뉴 ‘벨쫀쿠(벨기에 쫀득 쿠키)’ 개발과 연구의 일환인 ‘두바이 12첩 한 상’ 시식회가 장식했다. 여러 가게에서 공수해 온 두바이 쫀득 광어, 피자, 김밥, 와플, 버거 등 기상천외한 조합의 메뉴들을 시식하며 새로운 아이디어를 구상하는 김나리의 광기 어린 몰입은 출연진도 경악할 정도였다.트렌드를 밀어내는 ‘트밀남’ 전현무와의 만남도 화제였다. 전현무가 먹으면 유행이 끝난다는 공식을 우려해 그의 SNS를 매일 감시했다는 김나리 제과장의 깜짝 고백과 달리, 스튜디오에서 직접 나눈 두쫀쿠는 극찬을 얻었다. 과연 두쫀쿠 열풍이 ‘유행 절단기’ 전현무를 만나 어떤 결말을 맞이할지 유쾌한 궁금증을 남겼다.‘뮤지컬 레전드’ 김준수의 하루는 한번 시작하면 끝장을 보는 남다른 ‘덕후력’으로 문을 열었다. 과거 슈퍼카를 15대나 보유했던 소문난 ‘차 덕후’답게, 국내 1호로 들여와 화제를 모은 미래형 전기 픽업 트럭과 함께 등장한 그는 핸들과 페달에서 손발을 뗀 채 최첨단 자율주행으로 출근, 시선을 압도했다. 정식 수입을 기다리는 대신, 2배에 달하는 비용을 감수해 직수입을 감행한 것은 물론, 은색 차량을 금색으로 도색해 세상에서 하나뿐인 차량을 탄생시킨 비하인드 스토리 역시 놀라웠다. 일론 머스크가 추후 선보일 로봇 택시가 금색이라는 점에 착안, 앞서나간 도색을 결정했다는 그의 끝장 안목은 감탄을 자아냈다.이러한 한우물 파기 정신은 그가 설립한 매니지먼트사의 경영과 인재 영입에서도 빛을 발했다. 정작 자신은 전용 대표실도 없이 회의실을 쓰고 법인카드와 월급조차 받지 않는 ‘실속형 대표’를 자처했지만, ‘내 사람’은 끝까지 챙기는 의리로 14년 지기 스태프만 3명에 달했다. 특히 과거 PC방까지 직접 창업했을 정도로 ‘진성 겜덕후’였던 그는 상위 1% 게이머만 이름을 올릴 수 있다는 ‘마스터 티어’에 랭크됐다는 놀라운 사실과 더불어, “게임은 최고의 인성 면접”이라는 철학으로 게임 친구였던 석혁진을 매니저로 직접 영입한 비하인드도 공개해 눈길을 끌었다.김준수의 이러한 끝장 에너지는 이색 취미와 본업의 무대에서 정점을 찍었다. 최근에 공포 테마 아이템에 깊게 빠졌다는 김준수는 동료 뮤지컬 배우 김소현-손준호 부부와 귀신의 집을 방문, 힐링을 만끽했다. 아주 작은 소리에도 자지러지는 김소현과 시종일관 평온한 미소로 “나이스”를 연발하며 ‘공포 덕후’의 남다른 위엄을 과시한 김준수의 극과 극 체험이 폭소를 터뜨렸다.그러나 무대 위로 올라선 그는 다시금 완벽주의 덕후로 돌아왔다. ‘비틀쥬스’를 통해 생애 첫 코미디 뮤지컬에 도전했음에도, 초록빛 헤어의 ‘비틀쥰스’로 변신하고는 역대급 대사량과 안무를 완벽히 소화한 것. 게다가 더 큰 웃음을 주기 위해 공연마다 다른 애드리브를 사전 논의한다며, 이날 방송에서 “전참시 본격 출연!”, “만나면 좋은 친구~”란 맞춤형 애드리브까지 능청스럽게 던져, 모두를 홀렸다. 무엇이든 시작하면 끝장을 보고야 마는 김준수의 집요한 열정은 왜 그가 17년째 정상의 자리를 지키고 있는지 그 이유를 입증했다.다음 주 ‘전참시’에는 ‘중식 여신’ 박은영이 출격한다. 얼굴은 똑같지만 요리 실력은 천지차이인 일란성 쌍둥이 언니와의 반전 가득한 아침 일상은 물론, 주방을 지휘하는 ‘중식 여신’의 압도적인 분위기를 공개한다. 특히 스승 여경래 셰프와의 훈훈한 만남까지 예고되어 있어 기대감을 높인다. 이어 양세형과 핑크빛 기류를 형성하며 화제의 중심에 서 있는 박소영 아나운서도 ‘전참시’를 찾는다. 장안의 관심사인 양세형과의 ‘썸’에 대한 솔직한 근황은 물론, 반전의 본업 모먼트와 엉뚱 발랄한 매력을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr