사진 = 김지민 인스타그램

개그우먼 김지민이 AI로 업그레이드 된 미모를 자랑했다.최근 김지민은 자신의 인스타그램에 "AI기술 무섭당 진짜 찍은거같아요"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김지민은 깔끔한 배경 앞에서 얼굴을 가까이 담아낸 클로즈업 컷을 선보였다. 블랙 터틀넥을 입고 머리를 뒤로 묶은 스타일로 잔머리가 자연스럽게 흘러내린 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서는 화이트 톤 상의를 입고 긴 생머리를 어깨 뒤로 넘긴 채 옆모습 각도로 미소를 지었고, 은은한 립 컬러와 또렷한 눈매가 강조됐다.이어 어깨 라인이 드러나는 화이트 상의를 착용한 컷에서는 머리를 매끈하게 넘긴 헤어와 부드러운 표정으로 정면을 응시했다. 마지막 사진에서는 연핑크 톤 상의에 리본 초커를 매치해 분위기를 바꾸고 웨이브 헤어와 자연스러운 미소로 화면을 채웠다.이를 본 팬들은 "넘 이쁘다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 놀랍네요" "아름다운 지민씨가 있으니 AI도 존재하는 것이겠죠" "아름다우십니다" 등의 댓글을 달았다.앞서 김준호와 김지민은 화려한 결혼식을 올리며 신혼생활을 시작했다. 두 사람은 KBS 공채 개그맨 선후배 사이로 2022년 4월 열애 사실을 공개했으며 9살 나이차이가 난다.한편 김준호, 김지민의 신혼집은 서울 용산구 이촌동에 있는 LG한강자이 아파트로 알려졌다. 올해 2월 전용면적 203㎡ 타입(77평형) 기준 전세가 26억 원에 실거래됐으묘 매매가는 50억~54억 원대다. 두 사람은 한 방송을 통해 "신혼집이 전세이다. 반씩 보증금을 보태 마련했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr