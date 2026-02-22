사진 = SBS '오늘부터 인간입니다만' 캡처

'오늘부터 인간입니다만' 김혜윤이 선택의 기로에 놓였다.지난 21일 방송된 SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'(연출 김정권/극본 박찬영·조아영) 10회에서 은호(김혜윤 분)는 파군(주진모 분)에게서 목장도를 건네받았다. 뒤바뀐 운명을 제자리로 되돌리기 위해서는 그 검으로 사랑하는 이를 찔러야만 했다. 은호는 파군의 말을 거스르고 자신과 강시열(로몬 분)을 모두 지키는 방법을 찾으려 했지만, 결국 일어나고야 말 미래의 비극에 눈물을 흘리며 안타까움을 더했다. 10회 시청률은 최고 4.7% 전국 3.2%, 2049 시청률은 최고 1.7%를 기록했다. (닐슨코리아 기준)이날 은호와 강시열은 현우석(장동주 분)의 소식을 듣고 병원으로 향했다. 그곳에는 파군이 은호를 기다리고 있었다. 은호는 지금 벌어진 믿을 수도, 믿고 싶지도 않은 일에 대해 물었다. 그러자 그는 "인간의 운명에 손을 대는 것이 그리 가벼운 일인 줄 알았더냐"라며 결국 강시열은 죽게 될 것이라고 했다. 은호는 강시열이 현우석의 죽음을 지켜보는 것도 원래로 돌아가 죽음을 맞이하는 것도 원치 않았다. 이에 파군은 목장도 한 자루를 꺼내 건넸다. 과거 은호가 금호(이시우 분)를 위해 만든 사진참사검이었다.한동안 잃어버렸던 사진참사검을 다시 쥔 은호는 마음이 무거웠다. 그 검은 뒤틀린 운명을 바로 잡을 수 있는 신령한 힘을 지니고 있었다. 누구보다 잘 알고 있지만 제 손으로 강시열을 찌를 수는 없었다. 하지만 그렇지 않으면 강시열은 자신 대신 현우석이 죽는 모습을 지켜봐야 하고 은호 역시 구미호로 돌아가지 못하고 영원히 인간으로 살아야 했다. 은호는 끝내 어떤 선택도 하지 않으며 강시열을 지킬 다른 방법을 찾기로 다짐했다. 아무것도 모르는 강시열을 바라보며 '내가 어떻게든 되돌려주겠다'라고 다시 한번 약속하는 은호의 모습이 뭉클함을 안겼다.한편 현우석은 심장암으로 6개월 시한부 판정을 받았다. 강시열과 운명이 바뀌어 그의 행복을 누릴 때만 해도 좋았지만 그의 불행까지 떠안은 건 억울하고 원망스러웠다. 더이상 지체할 시간이 없었다. 현우석은 강시열에게 먼저 연락을 걸었고 모든 진실은 감춘 채 당장 운명을 되돌리자고 했다. 이를 지켜보던 은호는 분노가 치솟았다. 강시열이 자리를 비운 사이, 은호는 현우석에게 자신이 모든 상황을 알고 있음을 밝히며 의문의 거래를 제안했다.사실 누구보다 마음이 급한 사람은 은호였다. 김회장(김홍파 분)을 만나고 온 후, 팔미호(이시우 분)의 도력이 채워진 것을 확인한 은호는 '선행' 대신 자신이 저지른 악행을 수습하기에 나섰다. 그러던 중 은호는 마트 아르바이트를 함께 했던 고혜림(신유림 분)이 과거 이윤(최승윤 분)의 폭행으로 살해된 운전기사 고봉창(소종호 분)의 딸이라는 사실을 알게 됐다. 아버지의 억울한 죽음으로 일찍이 집안의 가장이 된 고혜림의 사연을 접한 은호는 팔미호를 통해 장학금을 전달했다.이날 방송 말미에는 장도철(김태우 분)과 이윤의 심상치 않은 움직임도 포착됐다. 강시열은 오랜만에 재회한 홍연수(홍수현 분)에게 소속팀의 새로운 스폰서를 찾는 일을 부탁했고 이미 그 자리를 노리고 있던 이윤이 대흥시민구단 후원에 나서며 그의 검은 속내를 더욱 궁금케 했다. 그와 또 다른 목적을 가진 장도철은 인간이 된 은호대신 팔미호를 새로운 타깃으로 삼았다. 팔미호는 장도철의 금강령에 의식을 잃고 쓰러지며 긴장감을 배가시켰다.과연 은호의 꿈속에 다시 나타난 강시열은 어떤 미래를 암시하는 것인지 거스를 수 없는 운명을 자각한 은호는 어떤 선택을 할지 결말까지 단 2회만을 남겨둔 '오늘부터 인간입니다만'의 마지막 이야기에 귀추가 주목된다.SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr