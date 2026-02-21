이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '순풍 선우용여'

배우 선우용여가 개그우먼 박미선-이봉원 부부를 향한 솔직한 조언이 화제를 모으고 있다.최근 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 공개된 영상에서 선우용여는 30년간 박미선과 '친엄마-친딸'처럼 지냈다며 특별한 친분을 드러냈다.선우용여는 "얘를 보면 나를 보는 것 같았다"며 애틋함을 드러냈고, 이어 "남편 (이봉원) 뒷바라지하고 그런 걸 보면서"고 일하면서 남편 뒷바라지를 한 박미선에 공감했다."우리가 세서 남편이 안되는 거다"며 선우용여는 "네가 돈을 번다고 해서 막 그렇게 나서면 안 된다"며 "항상 미안해해라"고 조언했다."집안에 남편과 아내 중 한 사람이 잘되면 한 사람은 안 되게 되어 있다"고 현실적인 경험을 바탕으로 한 조언을 덧붙였고, 또 "그걸 가지고 (잘 나간다고) 잘난 척하면 안 된다"고 얘기했다.이에 박미선은 "그 얘기를 해주셔서 여태 (이봉원에게) 미안해하고 있다"고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다. 또 선우용여는 인생 선배로서 따뜻한 조언도 잊지 않아 훈훈함을 안겼다. 그는 "부모 마음은 다 똑같다, 아픈 자식이 더 마음에 간다"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr