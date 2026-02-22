이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들2'

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들2'

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들2'

'살림남' 지상렬이 16살 연하 신보람과 결혼을 언급해 눈길을 끌었다.21일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들2'에서는 설 연휴를 맞은 박서진 가족들의 일상이 그려졌다.이날 방송에서 게스트로 출연한 김지혜에게 은지원은 "신보람 씨를 잘 알고 있다고 들었다"고 언급해 눈길을 끌었다.신보람과 친분이 있다며 김지혜는 "깜짝 놀랬다. 제가 신봉선 씨 소개팅을 해줬다"고 과거 신봉선과 지상렬이 소개팅했다고 폭로했다.당황한 지상렬은 "사랑의 보일러가 계속 돌고 있는데 왜 얘길 하냐"며 응수했고, 김지혜는 "뽀뽀를 했다고 상상을 하니까"며 농담을 해 웃음을 안겼다.이를 듣던 박서진도 "그러고 보니 신씨만 만나신다"며 자막으로는 "신봉선, 신지, 신보람"이 차례로 언급됐다. 하지만 지상렬은 흔들림 없이 "신보람의 보이 프렌드입니다"며 너스레를 떨었다.제사와 차례를 지내는 장면이 나오자 박서진은 "결혼하면 신보람 씨가 다 해야 되는 거 아니냐"고 걱정을 했고, 지상렬은 "내가 한다. 신보람은 그냥 가만히 있어"며 꿀 떨어지는 눈빛으로 약속했다.16살 연인을 위해 명절 노동에서 완전히 해방시켜주겠다는 '상남자'식 고백이었다. 지상렬의 박력 있는 발언에 스튜디오는 충격에 빠졌고, 김지혜는 입을 다물지 못한 채 "와, 오빠 진짜 올해는 장가가겠다"며 감탄을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr