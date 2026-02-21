이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

'김주하의 데이앤나잇'에서 아나운서 김주하가 소개팅 상대로 김광규를 선택한 이유를 밝혔다.21일 방송된 MBN 예능 프로그램 '김주하의 데이앤나잇'(이하 '데이앤나잇')에는 방송인 김대호와 배우 김광규가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 MC 김주하는 김광규에게 "초면이 맞지 않느냐"고 물었고, 김광규는 "서운하다"며 섭섭함을 드러냈다.알고 보니 김광규와 김주하는 여의도 MBC에서 마주쳤던 것. 김광규는 "MBC 드라마를 찍을 때였는데 옆자리에서 (김주하가) 메이크업을 하고 있었다. 너무 예쁘셔서 정말 놀랐다"고 당시 김주하의 외모에 반했다고 말했다.또 김주하의 눈망울을 언급하며 "만화책 캔디에 나오는 '캔디 눈'을 하신 분이 옆에 계셨다", "20년이 다 되어가는데도 (미모의) 변함이 없으시다"고 칭찬했다.특히 김광규는 "숨멎(숨이 멎을 듯한 느낌)이 다시 왔다. 너무 아름다우셔서 못 보겠으니 물 좀 달라"며 너스레를 떨어 폭소케했다.이어 문세윤이 즉석 질문을 던졌다. "김대호vs김광규 둘 중 소개팅 남으로 누굴 선택할 거냐"고 물었고, 이에 김주하는 망설임 없이 "김광규"라고 답해 눈길을 끌었다.이유를 묻자 김주하는 "외모 보고 결혼했다가...성형남을 만나서"며 더 이상 말을 잇지 못했다. 고, "나 외모 안 본다"고 단호하게 웃음을 자아냈다. 김광규는 "더 이상 그 얘기는 안 해도 될 것 같다"며 상처받은 표정을 지어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr