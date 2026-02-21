사진=tvN

사진=tvN

'대한민국에서 건물주 되는 법' 재개발까지 버텨야 하는 하정우의 '건물 중독' 티저 영상이 공개됐다. 최근 하정우는 차정원과 6년 열애를 이어온 사실이 전해져 화제 됐다.3월 14일 첫 방송 되는 tvN 새 주말 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주')은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다. 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경의 색다른 캐스팅 조합이 기대를 모으고 있다.티저 영상은 "내 건물 빚만 갚게 해주세요"라고 간절히 애원하는 '영끌(영혼까지 끌어모아 대출)' 건물주 기수종(하정우 분)의 모습으로 포문을 연다. 그의 건물을 둘러싸고 심상치 않은 위기가 드리워졌음을 짐작하게 한다.기수종에게 '인생 역전의 마지막 동아줄' 같은 제안이 떨어진다. 절친 민활성(김준한 분)은 "언제까지 무시당하고 살래? 끼워줄게"라면서 꿍꿍이가 있는 듯 의미심장한 말을 던진다. 돈이 필요한 기수종은 아내 김선(임수정 분)의 신용 대출까지 넘보게 되고, 화가 난 김선과 갈등을 빚는다.마이너스 계좌 잔고를 확인하며 조급해진 기수종은 가족을 생각하면서 "정신 차리자. 할 수 있다" 비장하게 마음을 다잡고, 건물 사수 작전을 펼친다. 복면을 꺼내 들고 고심하던 기수종은 "재개발 확정되면 게임 끝이야"라면서 어떻게든 버티겠다는 각오로 이를 악문 결심을 한다. 이어 기수종이 가담한 가짜 납치극이 도화선이 되어, 예측불가한 상황이 예고돼 궁금증을 증폭시킨다.'건물 중독' 티저는 기수종이 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하게 되는 결심이 그려지며 본편 스토리를 향한 기대감을 키웠다. 기수종이 건물을 사수하려는 과정이 생존 서스펜스와도 같이 긴박하게 전개되면서 시청자들의 눈을 뗄 수 없게 만들 예정. 여기에 짧은 영상 속에서도 '믿고 보는' 배우들의 연기 시너지가 빛나며 막강한 몰입도를 기대하게 했다.'대한민국에서 건물주 되는 법'은 3월 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr