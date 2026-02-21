사진 = 이성경 인스타그램

배우 이성경이 완벽한 관리를 한 미모를 자랑해 눈길을 끈다.최근 이성경은 자신의 인스타그램에 드라마 '찬란한 너의 계절에' 홍보 멘트와 함께 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 이성경은 연한 회색 러플 디테일이 강조된 미니 기장의 의상을 입고, 밝은 회색 벽 앞에서 다양한 포즈를 취하고 있다. 긴 웨이브 헤어와 앞머리 스타일에 화려한 드롭 이어링과 목걸이를 매치해 분위기를 더했다.옆모습으로 시선을 돌린 컷에서는 러플 라인이 층층이 살아 있고 손을 턱 아래에 받친 포즈와 두 손을 모아 얼굴을 감싼 포즈에서는 의상 질감과 액세서리 반짝임이 또렷하게 드러난다. 클로즈업 컷에서는 카메라를 정면으로 바라보며 또렷한 눈매와 메이크업이 강조된다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "공주님이다" "두근두근" 등의 댓글을 달았다.한편 신체 프로필 175cm 50kg이라고 알려진 이성경은 1990년생이며 MBC 새 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 출연해 열연을 펼쳤다. '찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 '찬'과 스스로를 겨울에 가둔 여자 '란'이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란' 로맨스를 그린 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr