사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 밝은 미소를 담은 근황을 전해 눈길을 끈다.최근 한그루는 자신의 인스타그램에 "치과 다녀온 날엔 양치만 열심히 하면 되는 거 아닌가요…? 그렇..죠?"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 한그루는 블랙 가죽 재킷과 블랙 상의를 매치한 채 셀카를 남겼다. 머리 위로 선글라스를 올린 스타일링에 은은한 메이크업이 더해졌고 시선을 옆으로 둔 표정이 또렷한 분위기를 만든다. 다른 사진에서는 진료 의자에 기대 앉아 카메라를 올려다보며 미소 지었다.이어 한그루는 우드 톤 벽면 앞 테이블에 앉아 간식을 먹는 모습도 공개했다. 테이블 위에는 여러 포장 과자와 봉지 간식이 펼쳐져 있고 옆에는 조리 기구가 놓여 있다. 또 다른 사진에서는 길쭉한 간식을 들어 입에 가져가는 순간과 함께 손에 둥근 간식을 든 포즈가 포착돼, 편안한 일상 분위기를 그대로 전했다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘시고 귀여우시고 음식들 맛있어 보여요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "너무너무 예뻐용" "미모받쳐줘요" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 KBS1 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에 출연해 자신의 가성사를 밝힌 바 있다. 23세의 이른 나이에 결혼해 쌍둥이를 출산했고 2022년 결혼 7년 만에 이혼한 사실이 알려진 한그루는 쌍둥이가 만 5세가 됐을 무렵 이혼을 결심했다고 털어놨다.한그루는 "애들 아빠와 이혼 절차에서 절대 싸우고 싶지 않았다"며 "전 엄마가 아빠에 대한 원망이 커서 저희 친아빠를 자주 못 봤는데 그게 너무 한이 됐다"고 자기 경험을 고백했다. 이어 한그루는 "난 아빠가 너무 좋았다"며 "난 그렇게 안 하는 게 애들한테 해줄 수 있는 최소한의 배려인 것 같았다"고 했다.또 "이혼하고 처음엔 돈이 한 푼도 없었고 양육비 받은 걸로 빠듯하게 나가고 여윳돈이 없었다"며 "재산 분할을 안 했다"라고 현실적인 상황도 숨김없이 전했다. 그러면서 "노력하면 그래도 도와주시는 분들이 생기더라 그래서 이렇게 해 온 것 같다"며 "복귀할 때도 예전에 같이 작품 활동한 감독님이 불러주셔서 복귀했다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr