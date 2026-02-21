사진 = 고아라 인스타그램
사진 = 고아라 인스타그램
배우 고아라의 청초한 미모가 눈길을 끈다.

최근 고아라는 자신의 인스타그램에 "👩🏼‍🦱"라는 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 고아라는 아이보리 컬러 니트 상의를 입고 밝은 톤의 벽을 배경으로 카메라를 응시하고 있다. 자연스럽게 흐트러진 듯한 굵은 웨이브 헤어가 어깨 아래까지 길게 내려오며 얼굴선을 부드럽게 감싼다. 다른 사진에서는 눈을 감은 채 얼굴을 가까이 담았고 손이 눈가에 살짝 닿아 있어 메이크업 포인트가 더 선명하게 드러난다.
사진 = 고아라 인스타그램
사진 = 고아라 인스타그램
광이 도는 피부 표현과 은은한 펄감이 느껴지는 아이 메이크업, 또렷한 립 컬러가 조명 아래에서 강조된다. 옆모습을 담은 컷에서는 시선이 살짝 옆으로 향해 있고 볼과 콧대 라인이 자연스럽게 드러나며 헤어 컬러의 따뜻한 브라운 톤이 니트 색감과 어우러진다. 또 다른 클로즈업에서는 입술에 윤기가 더해져 있고 전체적으로 담백한 배경 속에서 표정과 헤어 질감이 중심이 되는 구성이 눈길을 끈다.
사진 = 고아라 인스타그램
사진 = 고아라 인스타그램
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 귀엽다" "늘 아릅답고 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.

앞서 킹콩 by 스타쉽은 고아라와의 전속계약이 만료됐다고 밝혔다. 지난 2023년 계약을 체결한 이후 약 3년여 만에 결별하게 된 것이다. 킹콩 by 스타쉽 측은 "그동안 소속 아티스트로 함께해 준 시간에 감사드리며 고아라의 새로운 출발을 진심으로 응원한다"고 전했다.
사진 = 고아라 인스타그램
사진 = 고아라 인스타그램
한편 1990년생인 고아라는 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지