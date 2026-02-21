사진 = 고아라 인스타그램

배우 고아라의 청초한 미모가 눈길을 끈다.최근 고아라는 자신의 인스타그램에 "👩🏼‍🦱"라는 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 고아라는 아이보리 컬러 니트 상의를 입고 밝은 톤의 벽을 배경으로 카메라를 응시하고 있다. 자연스럽게 흐트러진 듯한 굵은 웨이브 헤어가 어깨 아래까지 길게 내려오며 얼굴선을 부드럽게 감싼다. 다른 사진에서는 눈을 감은 채 얼굴을 가까이 담았고 손이 눈가에 살짝 닿아 있어 메이크업 포인트가 더 선명하게 드러난다.광이 도는 피부 표현과 은은한 펄감이 느껴지는 아이 메이크업, 또렷한 립 컬러가 조명 아래에서 강조된다. 옆모습을 담은 컷에서는 시선이 살짝 옆으로 향해 있고 볼과 콧대 라인이 자연스럽게 드러나며 헤어 컬러의 따뜻한 브라운 톤이 니트 색감과 어우러진다. 또 다른 클로즈업에서는 입술에 윤기가 더해져 있고 전체적으로 담백한 배경 속에서 표정과 헤어 질감이 중심이 되는 구성이 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 귀엽다" "늘 아릅답고 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 킹콩 by 스타쉽은 고아라와의 전속계약이 만료됐다고 밝혔다. 지난 2023년 계약을 체결한 이후 약 3년여 만에 결별하게 된 것이다. 킹콩 by 스타쉽 측은 "그동안 소속 아티스트로 함께해 준 시간에 감사드리며 고아라의 새로운 출발을 진심으로 응원한다"고 전했다.한편 1990년생인 고아라는 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr