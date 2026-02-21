사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나의 상큼하고 귀여운 미모와 매력이 시선을 모은다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 "아니 집에 가기 싫다니까"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 카리나는 야외 주차장과 나무가 보이는 길가에서 바람을 맞으며 고개를 젖힌 채 눈을 감고 서 있다. 긴 흑발이 얼굴을 스치듯 흩날리고, 잔꽃무늬가 섞인 롱 원피스에 얇은 가디건을 걸친 차림이 편안한 분위기를 만든다.또 다른 사진에서는 푸른 바다와 수평선이 펼쳐진 전망대 난간 앞에 서서 어깨가 드러난 상의 위로 같은 패턴의 옷을 걸치고 카메라를 바라보고 있으며 뒤편에는 돌담과 낮은 의자 형태의 구조물이 놓여 있어 바닷가 풍경이 더욱 또렷하게 담겼다.실내에서는 푸른 조명이 가득한 수족관에서 물고기들이 유영하는 수조를 배경으로 옆모습을 드러낸 채 눈을 감고 미소 짓고 있고 얇은 초커 목걸이가 목선을 따라 포인트로 더해진다. 나무가 늘어선 길에서는 환하게 웃으며 고개를 뒤로 젖힌 모습이 담겼고, 붉은빛이 감도는 잎사귀와 햇살이 어우러져 한층 밝은 분위기를 만든다.이를 본 팬들은 "예쁘다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "귀엽다" "행복해 보인다" 등의 댓글을 달았다.카리나는 에스파 활동을 통해 국내외 무대에서 활약을 이어가고 있으며 음악 활동은 물론 화보와 콘텐츠를 통해 다양한 스타일을 선보이며 존재감을 확장하고 있다. 에스파는 오는 3월 7일과 8일 마카오 갤럭시 아레나, 4월 4일 자카르타 인도네시아 컨벤션 전시장 등 아시아에서 월드투어를 이어간다.한편 카리나와 같은 그룹 멤버 윈터는 최근 정국과 열애설에 휘말렸다. 양측 모두 열애설과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr