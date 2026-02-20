이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

가수 이사벨라가 중증 치매에 걸린 남편과 생이별한 눈물의 사연을 전했다.지난 19일 방송된 MBN '특종세상'에는 직장암 4기 투병 중인 이사벨라가 치매 남편과 생이별할 수밖에 없었던 사연이 공개됐다.이날 방송에서 이사벨라는 요양원에서 잠시 집으로 온 남편을 맞이하기 전, 리모컨과 약을 숨기며 긴장된 모습을 보였다.그는 집안 단속 이유에 대해 "(남편이) 아무거나 막 먹는다. 이거 먹다가 큰 사달이 난 적이 있다. 머리에 바르는 걸 먹었다"며 증상이 심해진 치매 남편 때문이었다고 설명했다.'67세' 이른 나이에 남편은 치매 증상이 왔다고. 이사벨라는 "치매가 이렇게 진행이 빠를 줄은 몰랐다. 완만했는데 점점 심해진다"며 안타까움을 감주치 못했다.이사벨라는 10살 연상인 건축사 남편과 30년 세월을 함께했으나, 남편은 6년 전부터 중증 치매 증세를 보였다고. 그는 "15년 전부터 단어가 어눌했는데, 6년 전부터는 버스카드를 못 찍더라"며 급격히 악화된 남편의 상태를 설명했다.특히 남편에게 단어 공부를 시키던 이사벨라는 "남편이 지금은 '엄마'라는 단어를 잊어버렸다. 엄마라는 말도 모른다"면서 "그다음(잊힐 차례는)은 저 아니겠냐. 나를 좋아하는 눈빛이 보이는데 없어질까 봐 두렵다"고 말해 먹먹함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr