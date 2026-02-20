사진=오크컴퍼니

사진=오크컴퍼니

'천둥구름 비바람' 주연 배우 정리우와 워너원 윤지성이 글로벌 팬미팅으로 팬들과 특별한 만남을 갖는다.오늘(20일) 오크컴퍼니 측에 따르면 BL 드라마 '천둥구름 비바람' 정리우와 윤지성은 오는 3월 서울과 대만 타이베이에서 팬미팅을 개최한다.서울 팬미팅은 3월 8일 오후 2시와 오후 6시(KST), 두 차례에 걸쳐 성암 아트홀에서 진행되며, 타이베이 팬미팅은 3월 14일 오후 1시와 오후 6시(TST) 총 2회, HANA SPACE에서 열린다.이번 팬미팅에서는 정리우와 윤지성이 함께 무대에 올라 케미스트리를 직접 확인할 수 있는 코너와 진솔한 토크로 꾸며진다. 두 사람은 팬들과 더욱 가까이에서 호흡하며 특별한 추억을 쌓는 뜻깊은 시간을 보낼 계획이다.'천둥구름 비바람'은 동정에서 시작된 관계가 질투와 독점욕으로 변화하는 청춘들의 강렬한 로맨스를 다룬 BL 드라마로, 일본 OTT 플랫폼 라쿠텐TV 3주 연속 주간 1위, 미주·유럽 OTT 플랫폼 아이치이 최고 1위, 동남아 OTT 플랫폼 가가울랄라 최고 1위, 대만 OTT 플랫폼 프라이데이 최고 1위를 달성하며 글로벌 흥행을 이뤘다.오는 21일(토) 12:00(TST) 대만 타이베이 팬미팅 티켓이 오픈될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr