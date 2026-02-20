사진 = 유튜브 채널 '이면서다' 캡처

충주시 공식 채널 '충TV'를 약 100만 구독자로 이끈 주역 '충주맨' 김선태 주무관의 청와대 영입설이 불거진 가운데 과거 그가 이재명 대통령을 언급한 발언이 재조명되고 있다.유튜브 채널 '이면서다'에는 지난달 8일 '충주맨이 프리선언하면 과연 잘 될까?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서 게스트로 출연한 김 주무관은 인사이동한 후배 공무원의 이야기를 꺼내며 말문을 열었다.진행자는 "계속 남아계시는 비법이 뭐냐"고 물었고 그는 "전문관으로 지정돼 오래 남을 수 있는 권리를 얻었다"고 답했다. 이어 "이론상으로는 평생 남을 수 있지만 이 지위가 필요 없다고 생각되면 해체할 수도 있다"며 "솔직히 말씀드리면 인사권자나 시장님이 바뀌면 갈 확률이 높다"고 덧붙였다.특히 김주무관은 "최근에 인사혁신처에서 연락이 강연 와서 거절했는데 이번엔 꼭 해달라고 부탁하더라"며 "왜 그러냐고 물었더니 꽤 위에서 불렀다고 하더라"라고 말해 스튜디오를 들썩이게 했다. 진행자가 "혹시 그 위가 잼프(이재명 대통령)?"라고 묻자 그는 "노코멘트 하겠다"는 말을 남겼다.한편, 김 주무관은 지난 13일 충주시청에 사직서를 제출한 후 강훈식 대통령 비서실장과 만난 사실이 알려져 대통령실 채용설에 휩싸인 바 있다. 김 주무관의 사직 소식이 알려지자 충주TV 구독자 중 약 22만 명이 대거 이탈한 것으로 파악됐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr