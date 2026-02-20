김준현, 팬 무시 논란 터졌는데…결국 고충 털어놨다, "사람들이 불안해 해" ('맛녀석')

사진=텐아시아DB

최근 팬 무시 논란이 불거진 개그맨 김준현이 사람들에게 공포감을 안겼던 일화를 공개한다.20일 방송되는 코미디TV 예능 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석') 553회는 '삼시몇끼 겨울방학' 특집으로 꾸며진다. 이번 특집에서는 '맛녀석' 멤버들이 충남 부여 반교마을을 찾아 시골 할머니 집에 온 것처럼 먹고, 편안하게 즐기며 안방을 따뜻하게 만드는 정겨운 모습을 그려낼 예정이다.문세윤은 가족들과 오사카 여행 중 테마파크에서 겪은 일화를 공개하며 웃음을 자아낸다. 그는 테마파크에서 "기구 하나 타고 뺀찌 먹고 나왔다"라며 놀이기구 안전장치가 잠기지 않아 탑승을 거절당한 사실을 고백해 웃음을 안긴다. 이어 그는 대신 다른 기구 티켓을 공짜로 두 장 받아 "아빠가 몸으로 벌어온 티켓"이라며 자녀들에게 건넨 웃픈 이야기를 털어놓는다.이를 듣고 있던 김준현 역시 "제일 무서운 게 뭔지 알아?"라며 놀이공원에서 직접 겪었던 일을 사실적으로 재현해 현장을 웃음바다로 만든다. 문세윤은 "난 무서워서 못 해"라며 김준현의 대담함에 감탄하고, 황제성은 "위에서 열리면 어떡해"라며 걱정스러운 반응을 보여 김준현의 스릴 넘쳤던 경험에 대한 궁금증을 증폭시킨다.김준현은 놀이공원에서의 또 하나의 고충도 털어놓는다. 그는 '바이킹'을 탈 때 한 줄에 하나인 안전바가 본인 때문에 옆에 탄 사람들에게는 상대적으로 널널해진다는 사실을 밝히며, 실제로 옆자리에 탑승했던 딸들과 다른 탑승자들이 불안해했던 경험을 전해 공감과 웃음을 유발한다.김준현과 문세윤의 놀이공원 경험담과 정겨운 시골 밥상이 그려지는 '맛있는 녀석들' '삼시몇끼 겨울방학' 특집은 이날 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.한편 김준현은 최근 출근길에 팬을 무시했다는 의혹에 휘말렸다. 방송국 출입구에 서있던 팬들의 인사는 별다른 반응 없이 지나친 뒤 관계자 앞에서는 웃으며 깍듯하게 인사하는 모습의 영상이 공개되면서다. 이에 누리꾼들은 김준현의 태도를 지적하며 비난의 목소리를 냈다. 반면 짧은 영상만으로는 인성을 단정 지을 수 없다는 옹호 여론도 적지 않다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr