배우 엄지원 / 사진 = 유튜브 채널 '엄지원 Umjeewon' 캡처

배우 엄지원이 시상식 드레스 입은 모습을 공개했다가 엉뽕(엉덩이 보정속옷)을 넣었다는 의혹에 대해 사과하고 해명했다.19일 유튜브 채널 '엄지원 Umjeewon'에는 '"미치겠다" 대상 소감의 배우 엄지원 최신 근황 엉뽕논란, 독수리5형제, 대상, 급발진(?)성격, 명예영국인에게 영어잡도리'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 엄지원은 차량 이동 중에 구독자들과 소통하는 시간을 가졌다. 공개된 영상에서 그는 유튜브 조회수 396만 회를 기록한 '엄지원의 AAA 시상식 드레스 고르기' 콘텐츠에 달린 댓글을 읽었다. 그는 "골반부자연", "엉뽕" 등 누리꾼의 반응에 "엉뽕이 아니라서 미안하다"고 웃으며 답했다.이어 엄지원은 "그 라인을 유지하기 위해 정말 노력하고 운동한다"며 "조만간 유튜브를 통해 인증 영상을 보여드리겠다"고 덧붙였다.한편, 엄지원은 지난해 12월 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '10주년 아시아아티스트어워즈 2025'에 참석해 군살 없는 완벽한 드레스핏을 소화해 화제가 됐다. 그는 해당 시상식에서 2관왕의 영예를 안았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr