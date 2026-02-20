사진=텐아시아DB

/ 사진 = KBS 제공

/ 사진 = KBS 제공

/ 사진 = KBS 제공

지난해 4월 배우 조인성과 함께 매니지먼트를 설립한 차태현이 깜짝 선언을 했다.20일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'에는 아묻따밴드, 산만한시선, 권화운, 노아주다가 출연해 이야기가 깃든 다양한 무대로 깊은 여운과 즐거움을 남긴다.홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민까지 경력 도합 160년 차를 자랑하는 아묻따밴드가 '더 시즌즈'에 출격한다. 리더 홍경민을 필두로 모인 아묻따밴드는 이날 저마다 결성 비하인드를 털어놓는데, 의외의 멤버로 꼽힌 조영수 작곡가는 "뭐에 씌인 것 같다"고 후일담을 공개해 웃음을 자아낸다. 아묻따밴드의 객원 보컬이자 배우 조인성의 소속사 대표이기도 한 차태현은 이날 "아묻따밴드와 함께 조인성을 이 무대에 세우겠다"며 깜짝 선언을 해 그 어느 때보다 현장을 술렁이게 만들었다는 후문이다.'인디 30주년 대기획-인생 음악'의 16번째 게스트로는 인디계의 샛별 산만한시선이 출연한다. 지난해 '더 시즌즈'를 통해 지상파 데뷔를 이뤄낸 산만한시선은 당시 방송 이후 "작은아버지에게 울면서 전화가 왔다"며 뜻밖의 에피소드를 공개해 호기심을 자아낸다. 또한 치매에 걸린 할머니를 지켜보며 작업한 곡 '읽는사람' 라이브를 선보이는데, 산만한시선 특유의 담백하고 진솔한 무대에 십센치가 눈시울을 붉히는 모습이 포착된다. 과연 십센치를 울컥하게 만든 사연은 무엇인지 본방송에서 확인할 수 있다.MBC 예능프로그램 '극한84'에서 감동의 마라토너로 눈도장을 찍은 배우 권화운은 "오늘도 가볍게 20km 정도 뛰었다"며 러닝에 대한 남다른 애정과 열정을 드러낸다. 연예계에서는 이미 타고난 '런수저'로 알려진 권화운은 기안84로 인해 러닝에 입문해 '극한84'까지 출연하게 된 인연을 공개해 눈길을 끈다. 또한 배우 생활과 함께 배달 라이더부터 정수기 판매까지 다양한 직종을 병행했던 후일담도 공개한다. 권화운은 김연우의 '이별택시'를 선곡, 숨겨진 가창력까지 마음껏 발휘하며 팔색조 매력을 선보일 예정이다.'힙합보단 사랑, 사랑보단 돈'으로 2026 숏폼을 뒤흔든 노아주다는 '더 시즌즈'를 통해 지상파 첫 출연을 이루며 "아직도 꿈만 같다"는 벅찬 소감을 전한다. 역주행 아이콘으로 손꼽힌 노아주다는 2022년 곡이 재조명받은 것에 대해 "믿기지가 않았다"며 소감을 밝히는 한편 "저의 귀인들이 있다"며 비하인드를 전해 궁금증을 자아낸다. 또한 개그맨 김준현과 닮은꼴임을 인정한 노아주다는 함께 촬영한 챌린지 영상을 현장에서 공개하는데, 객석은 물론 노아주다 본인까지 놀라게 한 싱크로율 100% 케미에 기대감이 집중된다.한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'은 20일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr