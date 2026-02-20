한국을 대표하는 디자이너 브랜드 송지오가 세계적 포토그래퍼 실베스터 마코(Szilveszter Makó)와 협업한 26SS 여성 캠페인을 공개했다. 이번 캠페인은 송지오 우먼 앰버서더인 배우 최희진을 모델로 내세워, 브랜드가 지향하는 현대적 여성성과 예술적 미학을 한층 깊이 있게 담아냈다.
헝가리 출신 포토그래퍼 실베스터 마코는 밀라노를 기반으로 활동하며 패션과 파인아트를 넘나드는 독창적 작업으로 전 세계 패션계에서 주목받고 있다. VOGUE, GQ, Harper’s BAZAAR 등 주요 매체를 통해 윌렘 대포, 케이트 블란쳇, 모니카 벨루치, 엘르 패닝 등 유명 인사들과의 작품을 선보인 바 있다.
송지오 우먼의 26SS 캠페인은 그의 세계관을 바탕으로 평면적이고 구조적인 2D 연출로 구성됐다. 입체감을 배제한 회화적 무드 속에서 배우 최희진을 피사체로 담아내며, 송지오의 조형적인 실루엣과 절제된 구조미를 강조했다.
배우 최희진은 이번 캠페인에서 강인함과 섬세함이 공존하는 현대적 여성상을 설득력 있게 표현했다. 절제된 표정과 포즈로 회화적 공간 안에서 다양한 감정을 드러내며 인상적인 비주얼을 완성했다. 최근 ENA 드라마 ‘아이돌아이’에서 홍혜주 역으로 활약한 최희진은 이번 캠페인을 통해 패션과 예술을 잇는 새로운 면모를 보여준다.
1993년 설립된 송지오는 파리와 서울을 기반으로 성장한 글로벌 패션 하우스로, 다양한 아티스트 및 브랜드와 협업을 이어오며 아트 패션 하우스의 정체성을 강화해왔다.
한편 이번 캠페인을 통해 공개된 송지오 우먼 26SS 컬렉션은 송지오 파리·서울 플래그십 스토어를 비롯해 신세계백화점 강남점, 롯데백화점 본점, 현대백화점 무역센터점 등 전국 17개 백화점에서 만나볼 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
헝가리 출신 포토그래퍼 실베스터 마코는 밀라노를 기반으로 활동하며 패션과 파인아트를 넘나드는 독창적 작업으로 전 세계 패션계에서 주목받고 있다. VOGUE, GQ, Harper’s BAZAAR 등 주요 매체를 통해 윌렘 대포, 케이트 블란쳇, 모니카 벨루치, 엘르 패닝 등 유명 인사들과의 작품을 선보인 바 있다.
송지오 우먼의 26SS 캠페인은 그의 세계관을 바탕으로 평면적이고 구조적인 2D 연출로 구성됐다. 입체감을 배제한 회화적 무드 속에서 배우 최희진을 피사체로 담아내며, 송지오의 조형적인 실루엣과 절제된 구조미를 강조했다.
배우 최희진은 이번 캠페인에서 강인함과 섬세함이 공존하는 현대적 여성상을 설득력 있게 표현했다. 절제된 표정과 포즈로 회화적 공간 안에서 다양한 감정을 드러내며 인상적인 비주얼을 완성했다. 최근 ENA 드라마 ‘아이돌아이’에서 홍혜주 역으로 활약한 최희진은 이번 캠페인을 통해 패션과 예술을 잇는 새로운 면모를 보여준다.
1993년 설립된 송지오는 파리와 서울을 기반으로 성장한 글로벌 패션 하우스로, 다양한 아티스트 및 브랜드와 협업을 이어오며 아트 패션 하우스의 정체성을 강화해왔다.
한편 이번 캠페인을 통해 공개된 송지오 우먼 26SS 컬렉션은 송지오 파리·서울 플래그십 스토어를 비롯해 신세계백화점 강남점, 롯데백화점 본점, 현대백화점 무역센터점 등 전국 17개 백화점에서 만나볼 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT