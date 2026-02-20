김동완과 스레드 게시글 / 사진=KBS, 디시인사이드 신화 갤러리

그룹 신화의 멤버이자 배우 김동완이 성매매 합법화를 주장해 논란이 됐다.김동완은 스레드를 통해 성매매 합법화를 주장하며 "유흥가를 없애려다 전국이 유흥가가 되고 있다. 교회 앞에 학교 앞에 파출소 앞에 있는 유흥가를 보의문을 가질 수밖에 없다"며 "인정하고 관리해야 한다"고 지난 17일 적었다. 이밖에도 "이 문제는 양가 감정이 든다. 합법화 하자니 그게 맞나 싶다"는 누리꾼에 "합법화 해야 한다고 보는 이유는 돈을 주지 않고는 못하는 사람들도 있다. 질병관리 차원에서도 그렇다"고 답했다.해당 발언은 파문을 일으키고 있다. 누리꾼들은 "지금까지 수많은 김동완의 글을 봐왔고 질렸지만 역대급으로 정이 떨어진다", "띵하다", "어지럽다" 등의 싸늘한 반응을 보였다.이후 김동완은 재차 글을 게재하며 의견을 개진했다. 그는 지난 19일 자신의 SNS에 익명성에 대한 장문의 글을 게재했다. 그는 "혐오의 문화는 익명이라는 가면을 쓰고 지나치게 자라버렸다"고 말문을 열었다. 김동완은 익명의 기능이 변질됐다고 지적했다. 그는 "말에 책임을 지는 시대가 필요하다. 익명 게시판을 그대로 둘 것인지, 실명과 검증을 도입할 것인지 차갑게 고민해야 할 때"라고 말했다.김동완은 20일 스레드에 야구를 즐기는 영상과 함께 "스레드는 야구왕 되면 돌아갈게요 즐겁게 지내고 있어요 칭구들"이라고 글을 남긴 뒤 폐쇄했지만, 약 2시간 만에 다시 계정을 활성화해 "논란 기사가 나와서 다시 열어두겠다"고 말해 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr