사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

tvN이 지난달 박보검의 이름을 내건 예능 '보검 매직컬'을 편성한 데 이어, 이번에는 김태리의 고정 예능을 선보였다. 제목부터 '방과후 태리쌤'으로, 배우 김태리가 데뷔 후 처음으로 자신의 이름을 건 예능이라는 점에서 기대를 모은다.20일 tvN 새 예능 '방과후 태리쌤' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 제작발표회에는 박지예 PD, 황슬우 PD, 김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트가 참석했다.'방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 담아낸 리얼리티 예능이다. 김태리가 연극반 선생님을 맡고, 최현욱과 강남이 보조 선생님으로 나선다. 코드 쿤스트는 연극 무대의 음악 감독으로 참여한다.김태리는 프로그램 제목과 관련해 "처음 기획서를 받았을 때는 '태리쌤'이라는 제목이 아니었다"며 "연극이라는 소재, 초등학생, 시골의 작은 학교라는 키워드들이 마음에 와닿았다. 작은 설렘 같은 게 있었다. 가서 어떤 걸 보고 느끼고, 얼마나 재밌게 할 수 있을까 하는 기대가 처음 들었다"고 회상했다.그는 "촬영을 열심히 하고 있던 중간에 제목이 '태리쌤'으로 바뀌었다. 손발이 떨릴 정도로 '그건 안 된다'고 했다"며 웃었다. 이어 "개인적인 부담도 있었지만, 다른 선생님들이 없었으면 버티지 못했을 것이다. 그만큼 큰 힘이 되어주셨다. 그래서 내 이름을 앞세운다는 게 조심스러웠고, 동시에 더 큰 부담과 긴장감을 느꼈다"고 설명했다.김태리는 "연극 노트라고 해서 수업이 끝난 뒤 아이들의 질문을 받아 숙소에서 답을 써줬다. 처음에는 혼자 답변을 달았는데, 나중에는 감자(최현욱)쌤, 북극(강남)쌤과 함께 글을 쓰게 됐다. 그 과정이 정말 재밌었다. 아이들도 기다렸을 것 같다"고 말했다.함께 호흡을 맞춘 출연진에 대한 애정도 내비쳤다. 김태리는 "현욱이는 반전의 반전을 거듭하는 친구였다. 내가 현욱이를 많이 안다고 생각했는데, 몰랐던 모습도 많다는 걸 깨달았다. 여러 면을 볼 수 있었다. 현욱이가 가장 오래 함께했고, 첫 수업 이후 바로 합류한 선생님이었다"고 밝혔다.강남에 관해서는 "멘탈 케어를 해주러 온 것 같았다. 의지를 많이 했다. 처음엔 한국말을 못 알아듣는 척해서 잘 모르는 줄 알았는데, 알고 보니 눈치 100단이었다. 나는 눈치가 없는 편이라 나중에 알았는데, 강남 오빠 덕분에 도움을 많이 받았다"고 고마워했다. 코드 쿤스트에 대해서는 "보기만 해도 재미있는 사람이다. 긍정적이고 밝다. 아이들을 바라보는 시선이 특히 인상 깊었다. 어떻게 저렇게 이해로만 아이들을 바라볼 수 있을까 싶었다"며 "생각해보면 제일 늦게 합류했지만, 존재감은 확실했다"고 강조했다.최현욱은 선배들에게 귀염을 받기 위한 필살기가 있었냐는 질문에 "필살기라기보다는 선생님으로서 아이들에게 초점을 맞췄다. 예쁨을 받았는지는 잘 모르겠다"고 답했다. 이어 "형, 누나들에게 먼저 다가가는 게 막내의 센스라고 생각했다"고 덧붙였지만, 강남과 코드 쿤스트는 "안 다가왔다. 우리가 다가갔다"고 폭로했다.강남은 "예능을 많이 해봤지만 이렇게 마음고생을 한 건 처음이었다. 아이들을 가르치는 일이 생각보다 쉽지 않았다. '어떻게 해야 하지?'라는 고민이 많았고, 그 공기에 익숙해지는 데 시간이 필요했다"고 털어놨다.코드 쿤스트는 "이 프로그램은 작년에 한 일 중 가장 잘한 일 중 하나다. 다른 일을 잘 못 했을 수도 있지만, 그만큼 뿌듯하다"고 말했다. 이어 "평소에는 음악 안에서 멋을 부리려는 습관이 있는데, 이번에는 기교 없이 아이들의 순수한 감정을 전달하는 데 집중했다. 평소에는 '어떻게 하면 멋있을까'를 고민했다면, 이번에는 '어떻게 하면 덜 멋있을까'를 생각했다"고 설명했다.연출을 맡은 박지예 PD는 "지방소멸 시대라는 기사와 작은 학교들이 폐교된다는 소식을 접했다. 조금이나마 의미 있는 프로그램을 만들 수 있지 않을까 하는 생각에서 시작했다"며 "진심으로 임해줄 수 있는 분을 떠올렸을 때 김태리 씨가 생각났다. 모든 일에 열정과 마음을 다한다는 이야기를 들어 조심스럽게 제안했는데, 흔쾌히 함께해주셔서 가능했다"고 밝혔다.황슬우 PD는 "'방과후 태리쌤'은 멀리서 보면 힐링이지만 가까이서 보면 도파민이 있는 반전 프로그램"이라고 소개했다. 이어 "안타까운 현실 속에서 예능이 할 수 있는 일이 무엇일지 고민했다. 문제의식을 시청자에게 강요하고 싶지는 않았다"며 "시간적, 공간적 배경을 자연스럽게 즐겨주셨으면 좋겠다. 저희가 찾은 학교가 이 프로그램을 통해 더 나은 현실을 맞이하길 바란다"고 말했다.김태리는 관전 포인트에 대해 "불안한 눈빛과 흔들리는 마음, 그리고 아이들의 해맑은 모습"이라며 "열심히 촬영한 만큼 즐겁게 봐주셨으면 좋겠다"고 미소 지었다. 최현욱 역시 "저희 네 명의 케미와 아이들의 케미를 기대해 달라. 촬영하며 만든 추억이 잊히지 않는다. 좋은 인연을 얻은 작품이라 감사한 마음으로 임했다"고 기대를 요청했다.'방과후 태리쌤'은 오는 22일 오후 7시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr