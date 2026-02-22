사진=텐아시아DB

넷플릭스 리얼리티 음악 쇼 '유명가수에겐 히트곡이 필요해'가 베일에 싸여있던 마지막 프로듀서 두 팀을 공개하며 6인 라인업을 완성했다. 바로 코드 쿤스트와 카더가든이다. 카더가든은 최근 하정우와 열애를 인정한 차정원과 본명이 동명이인으로, 축하를 받는 해프닝이 있었다.SLL은 레이블 스튜디오슬램이 제작하는 '유명가수에겐 히트곡이 필요해'(이하 '유히필')의 최종 프로듀서로 코드 쿤스트와 카더가든이 합류한다고 밝혔다. 이로써 앞서 공개된 윤종신, 넬 김종완, 자이언티, 안신애에 이어 대한민국 가요계를 대표하는 '히트곡 제조기' 6인이 모두 확정됐다.먼저, 독보적인 비트와 감각적인 프로듀싱으로 힙합씬을 넘어 대중을 사로잡은 데뷔 14년 차 코드 쿤스트의 합류가 눈길을 끈다. 'Wake Up', 'Good Day', 'O (Feat. 이하이)' 등 수많은 음원 차트 1위 곡을 탄생시킨 그는 트렌디하면서도 중독성 강한 사운드로 TOP6에게 가장 강력한 '음원 병기'를 선사할 것으로 기대를 모은다. 특히 아티스트의 매력을 극대화하는 그의 디렉팅이 TOP6와 만나 어떤 시너지를 낼지 주목된다.빈티지한 감성과 독보적인 보이스로 사랑받는 데뷔 14년 차 카더가든 역시 프로듀서로 나선다. '나무', '명동콜링', '그대 작은 나의 세상이 되어' 등 깊은 울림을 주는 명곡들로 '믿고 듣는' 아티스트가 된 그는 이번 프로그램을 통해 TOP6의 보컬적 깊이를 끌어올릴 예정이다. 서정적이면서도 강렬한 카더가든표 감성이 '싱어게인4' TOP6의 드라마틱한 서사와 만나 탄생할 '인생 곡'에 벌써부터 팬들의 관심이 뜨겁다.이로써 '유히필'은 윤종신의 노련함, 김종완의 사운드 미학, 자이언티의 트렌디함, 안신애의 소울풀한 감성에 이어 코드 쿤스트의 감각적인 비트와 카더가든의 짙은 감성까지 더해진 ‘장르 통합’ 라인업을 구축하게 됐다.'유히필' 제작진은 "각기 다른 색깔을 가진 프로듀서들이 TOP6와 매칭되어 만들어낼 음악적 스펙트럼은 상상 그 이상일 것"이라며 "단순한 서바이벌을 넘어 넷플릭스를 통해 공개할 히트곡의 탄생을 기대해 달라"라고 전했다.넷플릭스 '유히필'은 오는 28일오후 5시 첫 공개를 시작으로 매주 토요일 시청자들을 찾아간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr