/ 사진=텐아시아 DB

공개 연애만 2번 했던 방송인 전현무(48)가 후배 홍주연(28) 아나운서와 핑크빛 기류를 보인다.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀') 345회에서는 전현무가 지난 해말 'KBS 연예 대상' 수상을 기념해 14년만에 처음으로 KBS아나운서실로 금의환향하는 모습이 그려진다.전현무는 "퇴사 이후 처음이다. 친정에 그동안 고마웠던 분들에게 감사를 표하고 싶었다"라며 200인분이 넘는 떡과 함께 방문한다. 이에 박명수는 "회사 카드 아니야?"라고 의심의 눈초리를 보내지만 전현무는 "개인 카드로 내 단골 떡집에 직접 주문했다"며 남다른 애정을 드러낸다.전현무의 첫 귀향에 엄지인 아나운서는 "경축! 전현무 금의환향"이라고 쓰인 플랜카드를 크게 내걸어 웃음을 자아낸다. 전현무는 "아나운서실은 언제나 내가 혼나는 장소였다. 늘 죄지은 마음으로 들어왔다"라며 "지난 연예대상은 나에게 남달랐다. 나의 찌질한 모습을 아는 사람들이 날 인정해 줬기 때문이었다"라며 놀라움을 감추지 못했던 당시의 소감을 드러낸다.이 가운데 이날 전현무는 후배 홍주연 아나운서와 오랜만에 만나 두 손에 떡 3개를 쥐어주며 "너는 특별히 3개 먹어"라며 애정을 드러내고, 홍주연은 전현무의 팔에 난 상처를 발견하곤 "여기는 왜 다쳤어요?'라고 걱정을 보이며 해후를 나눈다.한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr