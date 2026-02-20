사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

배우 강석우가 이미숙과 '찬란한 너의 계절에'를 통해 영화 '겨울 나그네' 이후 약 40년 만에 다시 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.19일 오후 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에' 제작발표회가 열렸다. MC 박경림의 진행 아래 정상희 PD를 비롯해 배우 이성경, 채종협, 이미숙, 강석우, 한지현, 오예주가 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.'찬란한 너의 계절에'는 매일을 여름방학처럼 살아가는 남자 '찬'과 스스로를 겨울에 가둔 여자 '란'이 운명처럼 만나 멈춰 있던 시간을 다시 흐르게 하는 과정을 그린 로맨스다. 강석우는 극 중 한적한 골목에서 커피하우스 '쉼'을 운영하는 백발의 바리스타 역을 맡아 극의 중심을 잡는다.강석우는"(전작) '종말의 바보'의 성적이 부진해 배우로서 연기는 끝이라고 생각했다"며 은퇴까지 고민했음을 고백했다. 이어 "제 나이 또래가 대사 외우는 데 어려움을 겪는다고 해서 나도 예외는 아니라고 느꼈다"고 덧붙였다.강석우와 이미숙은 1986년 신드롬급 인기를 끌었던 영화 '겨울 나그네'에서 민우와 다혜로 호흡을 맞춘 바 있다. 이후 오랜 시간이 흐른 뒤, 이번 작품을 통해 다시 만나게 됐다. 강석우는 "PD의 성품도 좋았지만, 특히 이미숙이 출연한다는 이야기에 만 40년 전 마무리하지 못한 이야기('겨울 나그네')가 제 마음속에 여전히 남아 있다는 걸 깨달았다. 이제는 마무리를 지어야 한다고 생각했다"고 출연 계기를 밝혔다. 이어 "당시 영화를 본 팬들에게 우리의 40년 후 모습이 어떨지 보여주고 싶다는 마음에 무척 행복했다. 그래서 연기를 그만두겠다는 생각을 접었다"고 전하며 미소를 지었다.이미숙은 "찬란한 계절은 젊을 때만 있는 것 같지만, 황혼에 접어든 우리도 찬란할 수 있다는 점이 마음에 들었다"며 "그 세월이 그렇게 길게 느껴지진 않았다. 젊었을 때 함께 맞춘 감정이 잠재돼 있어 반가웠다"고 말했다. 강석우에 관해 이미숙은 "굉장히 어른 같은 사람이다. 아집만 있으면 노인네 소리를 듣기 쉬운 나이인데, 늘 인자하게 대해주셔서 배울 점이 많다. 적합한 사람끼리 만난 것 같다"고 얘기하며 훈훈함을 전했다.'찬란한 너의 계절에'는 20일 오후 9시 50분 MBC에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr