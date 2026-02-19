/ 사진제공=넷플릭스

제목 유사성 지적과 멤버 교체 이슈로 공개 전부터 잡음에 휩싸인 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2가 제작발표회를 통해 직접 해명에 나섰다. 정종연 PD는 유튜브 콘텐츠와의 유사성 논란에 선을 긋는 한편, 이은지 하차와 가비 합류 배경까지 설명하며 시즌2를 둘러싼 각종 의문에 답했다.19일 서울 마포동 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회가 열렸다. 현장에는 정종연 PD, 김서구 PD, 이원기 PD, 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 참석했다.넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다.정종연 PD는 시즌1에 대한 반응도 언급했다. 그는 "시즌1에서 질타를 받았던 부분이 '너무 짧게 끝난다'는 점이었다. 좀 보려고 하면 끝난다는 의견이 많았다"며 "이번 시즌에는 미스터리 하나를 추가해 전체 에피소드 수를 늘렸다"고 밝혔다.이어 "좀 더 다양하고 능동적인 스토리를 가져가기 위해 야외 촬영도 많이 진행했다"며 "여러 스토리 전개를 통해 자연스럽게 야외로 확장했다. 어떻게 풀어냈는지 지켜봐주시면 좋겠다"고 자신감을 내비쳤다.2024년 선보인 '미스터리 수사단'에 이어 시즌2로 복귀하면서 달라진 점이 있냐는 질문에 이용진은 "카리나와 김도훈이 더 업그레이드가 됐다. 무섭거나 위험한 게 있으면 시즌 1보다 더 나서지 않더라"고 너스레 떨었다.이어 이용진은 "제가 조금 더 오래 살아서 죽어도 손해이지 않은 멤버이지 않나 생각한다. 멤버들에 비해 공포심이나 이런 게 덜하다 보니까 (촬영) 그림을 봤을 때 겁을 먹는 멤버가 있으면 좋겠다 했는데 더 업그레이드가 돼서 좋았다"고 덧붙였다.혜리는 "전 존박 오빠가 이정도로 겁쟁이인줄 몰랐다. (김)도훈이는 걱정이 된다. 앞으로 인생을 살아갈 때 어떡할까 싶어 걱정이 된다"고 말해 모두를 웃게 했다.그러자 이용진은 "김도훈은 정말 걱정이 된다. 혼자 들어갈 때 숨어 있는 거 다 알아! 이러고 외치고 들어가는 친구 있지 않나. 그런 친구다"고 말했다.멤버들이 꼽은 최고의 겁쟁이였던 김도훈은 가장 기억에 남는 에피소드로 '백수담의 비밀'을 꼽았다. 그는 "가장 강렬했던 에피소드다. 두 번 다시는 하고 싶지 않다"며 "촬영하면서 PD님들을 많이 원망했다"고 털어놨다.이어 "그만큼 힘들었지만, 촬영을 마치고 부모님 댁에 가서 자면서 '오늘 내가 뭘 한 거지' 하고 복기해봤다"며 "정말 잘 만든 이야기더라. 드라마로 써졌다고 해도 굉장히 재밌겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 그러면서 "두 번 다시 하고 싶지는 않지만, 가장 완성도가 높았던 에피소드"라고 덧붙였다.촬영 후 마음 안정을 위해 무엇을 했는지 묻자 김도훈은 "부모님 집에서 병가를 지냈다"며 "좋은 것만 보려고 노력했다"고 답했다. 그는 "촬영을 통해 일종의 트라우마가 생겼는데, 그걸 극복하기 위해 굳이 더 무서운 걸 가까이할 필요는 없지 않나"라며 "행복하고 밝은 환경에 있으려고 했다"고 설명했다.또 "친구에게 '심심하다'는 핑계를 대고 친구 집에서 자기도 했다"며 "친구들에게는 '무서워서'가 아니라 '보고 싶어서'라고 말했다"고 덧붙였다.앞서 시즌 1에서 함께 했던 이은지가 하차하고 새롭게 가비가 합류하면서 화제를 모았다. 이은지의 하차에 대해 정종연 PD는 "출연자가 어떤 프로그램에서 활약하는 것들과 프로그램이 요구하는 것들이 다양하게 있을 수 있다. 어떤 출연자가 빠지기도 하고 새로 들어오기도 하는데 이 프로그램에 더 도움이 되기 위해 재미를 위해 가비가 들어왔으면 좋겠다 하는 생각이었다"고 입을 열었다.그러면서 정종연 PD는 "이은지와 이은지 매니지먼트와 이런 저런 얘기를 했다. 누가 뭐가 잘못돼서 이런 문제는 절대 아니다"라며 "장르적으로 특이한 부분이 있고 그래서 조금 더 좋은 프로그램을 만들기 위해 한발 더 노력했다고 봐주시면 감사하겠다"고 소신을 밝혔다.새로운 수사단원 가비의 합류에 대해서도 언급했다. 정종연 PD는 "가비가 합류하면서 분위기가 180도 달라졌다고 할 수는 없지만, 오자마자 원래 함께했던 사람처럼 멤버들과 합이 잘 맞았다"며 "덕분에 현장이 더 재밌어졌다"고 말했다.가비의 캐스팅 배경에 대해서는 "제가 느끼기에 OTT 예능에서 보기 힘든 캐릭터라고 생각했다. 합류해주신다면 프로그램에 굉장히 매력적인 캐릭터를 더할 수 있겠다고 봤다"고 설명했다. 이어 "함께 일했던 제작진들의 칭찬이 자자했다. 막연히 한 번 같이 일해보고 싶다는 생각이 있었는데, 아니나 다를까 '꿀맛'이었다"며 웃었다.그러면서 "이 프로그램은 평범한 예능이 아니어서 촬영이 쉽지 않을 수도 있다. 출연진 간 호흡이 맞지 않거나 제작진에게 불만이 생길 수도 있는데, 가비는 자신의 역할을 훌륭히 해냈다"며 "결과적으로 플러스 원 이상의 존재였다"고 칭찬했다.또한 정종연 PD는 최근 불거진 프로그램 제목 유사성 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다. 유튜브 인기 콘텐츠 '미스터리 수사반'과 제목 및 설정이 유사하다는 지적이 제기된 데 따른 해명이다그는 "제목의 유사성 때문에 우려하는 분들이 많은 걸 알고 있다"며 "다만 해당 프로그램은 '미스터리 수사단'보다 먼저 기획, 진행된 작품"이라고 설명했다. 이어 "제목이 프로그램의 아이덴티티를 대표하다 보니 걱정을 많이 하시더라"면서도 "제목 외에는 비슷한 점이 거의 없다. 실제 방송을 보시면 아이덴티티를 침해할 정도로 유사하지 않다는 걸 알 수 있을 것"이라고 강조했다. 그러면서 "각 프로그램마다 분명한 개성과 독자성이 있다"며 "제목이 비슷하다는 이유만으로 속상해하지 않으셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.'미스터리 수사단' 시즌2는 오는 27일 넷플릭스에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr