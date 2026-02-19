사진 제공=제이지스타

가수 임창정의 신곡 '미친놈'이 2주 만에 노래방 차트에 이름을 올리면서, '임창정표 명곡' 계보에 등극할지 관심이 모이고 있다.지난 4일 발매된 임창정의 '미친놈'이 TJ 노래방 HOT 100 차트에서 40위(18일 기준)를 기록했다. 해당 차트는 최근 두 달간 발매된 신곡들 중 실제 노래방에서 많이 불린 곡을 집계한 순위다.임창정은 '소주 한 잔', '내가 저지른 사랑', '또 다시 사랑' 등 '노래방 스테디셀러' 곡을 다수 보유한 '리빙 레전드'다. '소주 한 잔'과 '내가 저지른 사랑'은 발매된 지 오랜 시간 지난 곡들임에도, 여전히 노래방 TOP 100(발라드) 차트에 이름을 올리고 있다.'미친놈' 역시 발매 2주 만에 노래방 차트 중위권에 진입했다. '미친놈'은 발매와 동시에 카카오 뮤직 실시간 차트 1위, 벨365 최신곡 차트 1위, 멜론 HOT100 등 주요 음원 차트 상위권을 기록한 만큼, '임창정 명곡 계보'에 이름을 올릴지 관심을 모았다.임창정의 발라드는 고음과 감정선이 요구되는 고난도 곡으로 알려져 있다. 그럼에도 여러 곡이 노래방 차트에 이름을 올리고 있는 것은, 대중적 선호도를 보여준다. 이번 '미친놈' 역시 노래방에서 각종 음원 차트와 더불어 노래방 차트에도 이름을 올린 만큼, 또 한번 임창정표 명곡으로 남을지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr