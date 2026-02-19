마이큐, 두 아들에 인정 받더니 새 가족 생겼다…♥김나영과 결혼 3개월 만

방송인 김나영이 새로운 식구를 소개했다.김나영은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 귀여운 로봇이 김나영의 집 내부를 돌아다니고 있는 모습. 로봇은 동그란 두 눈을 크게 뜨고 있었고, 김나영은 그런 로봇이 사랑스러운 듯 머리 위에 붉은 하트를 붙여 애정을 표현했다.한편 김나영은 가수 겸 화가 마이큐와 지난해 11월 결혼했다. 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔고, 마이큐와 2021년부터 공개 열애를 해왔다.김나영은 마이큐와 결혼을 결심하게 된 이유에 대해 "4년 동안 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜줬다"며 "짧지 않은 시간 동안 저와 제 아이들에게 보여줬던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"고 설명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr