사진=유튜브 채널 '형수는 케이윌'

가수 케이윌이 두 달 동안 14kg을 감량한 사실을 공개했다. 그는 비만 치료제 사용 이력을 포함한 다이어트 수행 과정을 구체적으로 설명했다.지난 18일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 명절 연휴 이후 체중 관리에 대해 언급한 영상이 업로드됐다. 해당 영상에서 케이윌은 "가장 많이 쪘을 때보다 14kg이 빠졌다. 지금은 3kg 정도 다시 올라 11kg 감량 상태"라며 본인의 현재 체격을 언급했다.케이윌은 지난해 비만 치료제 위고비를 처방받아 사용했다면서 유의미한 성과를 거두지는 못했다고 밝혔다. 그는 "위고비 할 때는 솔직히 살을 빼겠다는 의지가 강하지 않았다"며 "술맛만 없어져서 슬펐고, 끊고 나니 요요가 왔다"라고 토로했다. 실제로 86~87kg 수준이던 몸무게는 투약 중단 이후 91kg까지 증가했던 것으로 확인됐다.이후 케이윌은 또 다른 치료제인 마운자로를 사용하며 본격적인 감량 단계에 돌입했다. 그는 "이번에는 의지가 달랐다"며 "첫날 아무것도 안 먹었더니 하루 만에 3kg가 빠졌다"라고 회상했다. 다만 "보조제는 어디까지나 보조제일 뿐"이라며 약물에만 의존해서는 성공할 수 없다는 점을 분명히 했다.그가 실천한 방식은 '1일 1식'과 유산소 및 근력 운동의 병행이었다. 하루 한 끼를 규칙적으로 섭취하며, '천국의 계단'이라 불리는 스테어 클라이머 30분과 1분 질주 후 1분 보행을 반복하는 인터벌 러닝을 지속했다. 그는 "운동만 하면 절대 안 빠진다. 식단이 병행돼야 한다"며 "근육량을 늘려야 요요가 오지 않는다"라고 강조했다.체중 감량 도중 체질 검사를 받았던 소개했다. 한 기관에서는 육식을 제한해야 하는 '금음체질' 판정을 받았지만, 다른 곳에서는 고기 중심의 식단이 적합한 '목양체질'이라는 진단이 내려졌다는 설명이다. 케이윌은 "너무 상극이라 결국 '과하지 않게 적당히 먹고 운동하자'로 정리했다"라며 웃음을 보였다.끝으로 그는 "결국 다이어트는 확신과 의지의 문제"라며 "이번에는 마음이 달랐기 때문에 성공한 것 같다. 이제는 잘 유지해보겠다"라고 분석하며 향후 체중 유지에 대한 포부를 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr