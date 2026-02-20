사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

방송인 전현무가 '나 혼자 산다'에서 초토화된 현장을 보고 충격에 빠진다. 앞서 '나 혼자 산다' 고정 출연자였던 방송인 박나래와 그룹 샤이니의 멤버 키가 각종 논란으로 프로그램에서 하차했다.20일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 많은 이들의 성원(?)에 힘입어 전현무가 '무쫀쿠' 만들기에 도전한다. 대한민국을 강타한 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)의 인기에 소환된 전현무는 "제가 무쫀쿠로 한번 찾아오겠다. 여러분이 많이 드실 수 있게 해드리겠다"라고 선포해 이목을 집중시킨 바 있다.이번 주 방송에서는 마침내 전현무의 무쫀쿠 탄생 현장이 공개될 예정으로 기대를 모은다. 전현무는 "근본으로 제대로 만들기 위해 제로 베이스로 시작하겠다"라는 포부를 밝히며, 피스타치오 까기부터 카다이프 만들기까지 온 과정에 정성을 쏟는다.그 과정에서 난장판이 된 현장에 충격을 받은 그의 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 설마 하던 순간이 현실이 된 상황 앞에서 그는 "제 자신이 싫었어요"라며 속내를 밝힌다. 과연 그에게 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.전현무의 무쫀쿠는 기존 두쫀쿠와는 차원이 다른 사이즈와 비주얼로 남다른 존재감을 자랑한다. 또한 전현무는 "제 이름을 걸고 하는 작업이기 때문에 그림도 필수"라며 남다른 무쫀쿠 포장법을 보여줄 예정이다.무쫀쿠 탄생 현장은 이날 오후 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr