'체인지 스트릿'이 한국과 일본, 두 거리 위에서 펼쳐질 새로운 음악의 장면들을 예고했다.오는 20일 ENA에서 한일 국교정상화 60주년 초대형 프로젝트 '체인지 스트릿' 8화가 방송된다.'체인지 스트릿'은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리, 언어, 감성으로 깊숙이 들어가 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로그램. 이번 8화에서는 일본 요코하마 아카렌가 창고에서 무대를 펼치는 한국 팀, 그리고 서울 구의역 NC 이스트폴에서 버스킹을 이어가는 일본 팀의 모습이 교차하며 색다른 풍경을 선사한다.지난주 한국 팀의 스페셜 게스트로 합류한 마마무 휘인은 드라마 '도깨비' OST 크러쉬의 'Beautiful'을 선곡, 첫 소절부터 스튜디오를 환호로 물들이며 '고막 여친'의 진가를 다시 한번 증명한다. 옆에서 무대를 지켜보던 정지소는 휘인에게서 눈을 떼지 못하고, 강남은 "드라마 속에 있는 것 같다"고 감탄한다. KENJI03 역시 즉석에서 배운 한국어로 "대단해!"를 외치며 극찬을 아끼지 않았다고. 앞서 정지소는 최근 달라진 외모로 누리꾼 사이 화제 된 적 있다.휘인은 '체인지 스트릿'의 매력적인 코너 '스트릿 송'으로 오니츠카 치히로의 '월광'을 선택, 인생 첫 J팝 라이브에 도전한다. 안정적인 일본어 발음과 감정선에 스튜디오는 또 한 번 놀라움으로 가득 찼고, KENJI03와 마츠다 부장, 강남은 "일본어 발음이 완벽하다"며 입을 모았다는 후문이다.일본 팀의 무대 역시 깊은 여운을 남긴다. 카와사키 타카야는 오프 코스의 '사요나라'로 절절한 감정을 끌어올리며 관객들은 물론, 스튜디오의 마츠다 부장까지 눈물을 흘리게 한다. 이를 지켜본 MC 신동엽은 "'체인지 스트릿'을 통해 특히 카와사키 타카야의 팬이 됐다"고 고백한다.메이 제이는 한국과 일본 양국에서 큰 사랑을 받은 나카시마 미카의 '눈의 꽃'을 선곡, 현장을 겨울 감성으로 물들이며 강남으로부터 "완벽한 육각형 가수"라는 찬사를 끌어낸다.또한 코다 쿠미는 버블검 브라더스의 'WON'T BE LONG'으로 관객들과 스튜디오를 하나로 만들며 떼창과 떼춤을 끌어냈고, 이후 자신의 커리어에서 가장 중요한 발라드 히트곡 '사랑의 노래'로 '체인지 스트릿' 최초의 앙코르 무대를 선보인다. 감정을 꾹 눌러 담은 노래에 남편 KENJI03는 물론, 관객들까지 눈물을 보이며 폭풍 감동을 안긴다.방송 말미에는 5~8회까지 무대를 선보인 두 번째 한국, 일본 버스킹 팀에 이어, 세 번째 한국, 일본 버스킹 팀의 라인업이 공개되며 젊은 감성으로 무장한 '막내 팀'의 등장을 예고해 기대감을 끌어올릴 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr