골 때리는 그녀들

SBS ‘골(Goal) 때리는 그녀들’(이하 ‘골때녀’)에서 제2회 G리그 B조 네 번째 경기가 공개된다.이번 경기는 '2전 1승 1패'로 현재 B조 1위를 달리고 있는 ‘FC구척장신’과 '1전 1승 0패'로 조 2위에 올라 있는 ‘FC월드클라쓰’의 맞대결이다. 두 팀의 상대 전적은 '7전 5승 2패'로 월드클라쓰가 앞서있지만, 현재 구척장신이 선두를 지키고 있는 만큼 쉽게 우열을 가리기 어려운데, 특히 마지막 예선 경기를 앞둔 구척장신은 조 1위 수성을 위해 승리가 절실한 상황. 이에 주장 이현이는 “이번이 (조별리그) 마지막 경기라 반드시 이겨야 한다. 우리가 더 간절하다”라며 굳은 각오를 다졌다. 과연 ‘전통 강호’ 구척장신은 상승세를 이어가며 좋은 성적으로 예선을 마무리할 수 있을 것인지 궁금증을 자극한다.그러나 FC구척장신은 이번 경기를 앞두고 절체절명의 위기를 맞았다. 팀 내 ’최강 에이스‘ 허경희가 직전 액셔니스타와의 경기 도중 허벅지 부상을 입어 출전이 불발됐기 때문이다. 설상가상으로 ’킥설희‘ 김설희마저 발목 부상 여파를 겪으며 팀 전력에 적신호가 커졌는데. 그럼에도 김설희는 “정신이 육체를 지배한다"는 팀의 슬로건처럼 아픔을 잊고 뛰겠다며 불꽃 투혼을 다짐했다. 허경희 역시 필드 밖에서 ’신입 키퍼‘ 정다은의 일일 코치를 자처하며, 팀에 힘을 보태기 위해 나섰다는 후문. 과연 창단이래 ’최대 전력 손실‘로 비상 걸린 구척장신이 원 팀으로 뭉쳐 이 위기를 극복해 낼 수 있을지 이목이 쏠린다.FC구척장신의 김영광 감독은 전력 공백을 극복하기 위해 과감한 전술 변화를 시도했다. '헐란드' 허경희의 부재로 체력 부담이 커진 선수들을 고려해, 체력 안배를 위한 '선수비 후역습' 전술을 선택한 것. 이를 통해 구척장신은 주무기인 '전방 압박'을 잠시 내려놓고, 체력을 비축하다 기회가 생기는 즉시 상대의 허점을 노릴 예정이다. 또한 '원조 골게터' 주장 이현이와 '혜라우치' 이혜정뿐만 아니라, 직전 경기에서 ‘골때녀’ 최초로 '등' 데뷔골을 터트린 '슈퍼 루키' 정의영이 나서서 ’에이스‘ 허경희의 빈자리를 톡톡히 메우겠다는데, 과연 김영광 감독의 전술 변화로 다시 태어난 구척장신이 보여줄 새로운 모습에 귀추가 주목된다.또 이날 경기장에는 깜짝 게스트가 등장했다. 아이돌 그룹 ‘업텐션’의 멤버 선율과, 같은 그룹 출신 배우 이진혁이 그 주인공인데. 특히 FC구척장신의 이현이는 과거 드라마 촬영 당시 아들 역할로 호흡을 맞췄던 이진혁을 보자 반가움을 감추지 못했다는 후문. 두 사람의 특급 응원을 받은 FC구척장신의 승리를 거머쥘 수 있을지 기대가 모인다.조별 예선 마지막 경기 승리를 위한 FC구척장신의 치열한 승부가 그려질 ‘골 때리는 그녀들’은 설 특선 영화 편성으로 인해 평소보다 늦은 오늘(18일) 밤 10시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr