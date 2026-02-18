사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 설날을 맞아 따뜻한 인사를 전했다. 최근 제로베이스원은 9인 완전체 활동 종료 이후 YH엔터테인먼트(구 위에화) 소속인 장하오, 리키, 김규빈, 한유진이 원 소속사로 복귀하고, 나머지 멤버 5인 체제로 재정비에 나설 것을 알렸다. 이에 따라 이번 9인 완전체 인사가 마지막 설 명절 콘텐츠가 됐다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 17일 정오 공식 유튜브 채널을 통해 설날 인사 영상을 공개했다. 제로베이스원은 "2026년 병오년 새해가 밝았다"라고 말문을 연 뒤 "2026년은 열정과 자유를 상징하는 붉은 말의 해라고 한다. 2026년의 키워드가 '열정'인 만큼, 우리 제로즈들도 신년에 세웠던 목표를 다 이룰 수 있도록 열정 가득한 한 해가 되길 응원하겠다"라고 전했다.이어 제로베이스원은 "저희를 사랑하시는 분들, 저희가 사랑하는 제로즈, 모두가 아프지 말고 건강한 2026년이 되길 바란다. 맛있는 것도 많이 먹으면서 즐거운 설날 연휴 보내셨으면 한다. 새해 복 많이 받으세요"라고 덧붙였다. 팀 내 말띠인 석매튜와 김태래 역시 "2026년도 저희와 함께 힘차게 달려보자"라며 제로즈에게 파이팅을 건네 눈길을 끌었다.제로베이스원은 최근 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)' 발매와 함께 한·중·일 주요 차트 상위권을 섭렵하며 '글로벌 톱티어'다운 막강한 인기를 입증했다. 나아가 국내외 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 오는 3월 13~15일 서울 KSPO DOME에서 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최한다. 약 15만 관객을 동원한 월드투어의 대미를 장식하는 앙코르 콘서트로, 티켓 오픈 직후 전석이 매진돼 제로베이스원의 압도적인 티켓 파워를 또 한 번 과시했다. 제로베이스원은 음악, 무대 연출 등 여러 방면에서 더욱 업그레이드된 퍼포먼스를 선사할 예정이어서 기대를 더 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr