가수 츄(CHUU)가 설 연휴를 기해 새해 인사를 전했다.소속사 ATRP 측은 17일 공식 SNS 계정을 통해 츄의 명절 인사 문구를 공개했다.제시된 사진 속에서 츄는 한복을 입은 상태다. 본인이 묘사한 말 그림과 친필 메시지를 동봉해 명절 인사의 의미를 부여했다.츄는 2026년 병오년을 상징하는 말 캐릭터를 도식화했으며, 자필로 "꼬띠, 새해 복 많이 받아요! 건강하자! 행복하자"라고 적어 공식 팬클럽 '꼬띠'에 대한 관심을 표명했다. 직접 작성한 글씨와 그림은 명절의 시의성을 나타낸다. 같이 공유된 사진에는 한복을 입고 미소 짓는 츄의 모습이 담겼다.츄는 지난 1월 7일 첫 정규 음반 'XO, My Cyberlove'를 발표하며 음악적 범위를 넓혔다. 현재는 다수의 콘텐츠를 통해 활동을 진행 중이며 팬들과의 교류를 지속할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr